Экс-директора Магнитогорского цирка оштрафовали за взятки и растрату

Директор Магнитогорского цирка признан виновным в получении взяток и растрате.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, собранные в ходе следствия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора филиала ФКП «Росгосцирк» «Магнитогорский Госцирк» Олега Хотима.

Установлено, что 24 января прошлого года в областном центре топ-менеджер получил 150 тысяч рублей от представителя организации за заключение договора на оказание транспортных услуг на сумму около 1 миллиона рублей. Ранее им была получена часть взятки в 30 тысяч рублей. Также, в ходе расследования уголовного дела следователем СК выявлены факты хищения обвиняемым средств ФКП «Росгосцирк» на сумму 300 тысяч рублей.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 1,5 миллиона рублей с лишением права занимать руководящие должности на срок 2 года. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление руководителю ФКП «Росгосцирк» об устранении причин, способствовавших совершению преступления», – сообщили в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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