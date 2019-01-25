На Южном Урале похолодает до минус 35

В Челябинскую область вернутся 30-градусные морозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ближайшие несколько дней температура на Южном Урале опустится ниже 30 градусов мороза.

Так, в ближайшие три дня в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, метели, слабая изморозь. Температура в ночь на субботу, 26 января, -20, -25, в горах и низинах -25, 30. Днем тики обещают 13-18 градусов ниже нуля, в низинах – до -22. При этом отдельные порывы ветра будут достигать скорости 17 метров в секунду.

В воскресенье ночью столбик термометра может опуститься до 26-31 градуса мороза, а при прояснении – и вовсе до -37 градусов. Днем ожидается -14, -19, в низинах – до 25 градусов ниже нуля.

В ночь на понедельник, 28 января, синоптики прогнозируют -25, -30 градусов Цельсия, в низинах – до 35 мороза, в горах – 19 градусов ниже нуля. Днем ожидается -15, -20, в горах воздух прогреется до 10 градусов ниже нуля.

В Челябинске следующие три дня осадков (за исключением предстоящей ночи) не ожидается, а температура будет стабильно падать. Так, в ночь на субботу синоптики обещают -23, -25, днем – 15-17 градусов ниже нуля. При этом порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

В ночь на воскресенье столбик термометра упадет к отметкам -29, -31. Днем прогноз обещает -20, -22. А вот в ночь на понедельник температура упадет до 31-33 градусов мороза. Днем 28 января ожидается -18, -20 градусов по Цельсию.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.01.19

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