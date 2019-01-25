«НЕхорошие баллы»: челябинскому оператору фаст-фуда грозит полумиллионный штраф на некорректную рекламу

Челябинское УФАС признало некорректной рекламу сети ресторанов быстрого питания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, 24 января ведомства вынесла решение о признании рекламы со сведениями «Коля из Бургер Кинга раздаст по Е-баллам за кофе…» противоречащей требованиям закона о рекламе.

Напомним, на рекламное предложение от заведения быстрого питания пожаловался один из горожан, получивший его по электронной почте.

В своих объяснениях, представленных Челябинскому УФАС России, ООО «Бургер рус» указало, что в направленном гражданину письме сообщается о начислении Electronic-баллов (электронных баллов) за приобретение продукции в заведениях «Бургер Кинг».

При этом, по мнению компании, данная информация не является рекламой, поскольку направлена путем выборочной рассылки по базе конкретных пользователей мобильного приложения и карт лояльности компании. Следовательно, информация не была адресована неопределенному кругу лиц.

«Челябинским УФАС России при рассмотрении дела не был принят во внимание заявленный довод компании, поскольку из содержания текста сообщения очевидно усматривается объект рекламирования («Бургер Кинг») и цель его направления – продвижение товара на рынке, – заявили в антимонопольном ведомстве. – Установлено, что эффект присутствия в рекламе ненормативной лексики усиливается отсутствием информации о порядке проведения акции на определенный напиток путем начисления баллов, озаглавленных с использованием буквы «Е». Употребление в рекламе указанной буквы в совокупности со словом «баллы» в дательном падеже может создавать у потребителей ассоциации со словосочетанием, относящимся к обсценной лексике».

Кроме того, заместитель руководителя – начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Челябинского УФАС России Татьяна Соболевская пояснила, что под рекламой понимается определенная неперсонифицированная информация, направленная на продвижение объекта рекламирования, в том числе, если она направляется по конкретному адресному списку. Указанное мнение специалистов антимонопольного ведомства отражено в письме Федеральной антимонопольной службы от 20 июня 2018 года № АД/45557/18 «Об оценке неопределенного круга лиц в рекламе».

Антимонопольная служба признала рекламу нарушающей требования части статьи закона о рекламе. Компании будет выдано предписание о прекращении направления рекламы с указанным содержанием путем адресной рассылки.

В отношении ООО «Бургер Рус», осуществляющего предпринимательскую деятельность под коммерческим обозначением «BURGER KING», будет возбуждено дело об административном правонарушении. Компании грозит от 100 тысяч до 500 тысяч рублей штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 25.01.19

Уральскую чиновницу будут в третий раз судить за незаконную раздачу квартир родственникам. / На Южном Урале похолодает до минус 35. / Гражданка Киргизии заявила, что ее мужа подозревают в причастности к взрыву в Магнитогорске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»