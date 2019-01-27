В Магнитогорске локализовали крупный пожар на производстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, сегодня в 9 часов утра на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании транспортерной ленты конвейера в цехе углеподготовки Магнитогорского металлургического комбината».

Пожару оценили на вторую степень сложности. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение транспортерной ленты конвейера на высоте 30 метров, что осложнило тушение. Однако оперативно принятые меры позволили максимально быстро локализовать пожар. Его пиковая площадь распространения составила 770 квадратных метров, на данный момент на площади 320 метров горение удалось ликвидировать.

Продолжаются работы по полной ликвидации сложного пожара на территории одного из цехов. На производственный цикл работы предприятия данное происшествие не повлияло.

Угроза распространения на соседние здания отсутствует. Погибших и пострадавших нет, уточнили в МЧС.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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