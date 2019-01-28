Снежные буераки: челябинские чиновники обвиняют друг друга в бездействии и некомпетентности

Мэрия Челябинска обвиняет руководство городских районов в игнорировании замечаний, районные чиновники огрызаются: город не владеет информацией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об уборке снега. Из 186 нарушений, связанных с уборкой снега на подконтрольных районам территориях, зафиксированных управлением благоустройства Челябинска, лишь малая часть была устранена на минувшей неделе. Об этом заявил начальник структурного подразделения Владимир Жучков.

По крайней мере, к началу сегодняшнего аппаратного совещания у главы Челябинска информации об устранении нарушений в управление предоставлено не было, хотя районные власти прекрасно знали, что этот вопрос будет рассматриваться в ходе встречи.

Не изменилась и ситуация на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям. Напомним, неделю назад Владимир Жучков заявил, что у школ и детских садов от подъездных дорог осталось лишь две неполных, а иногда и вовсе одна полоса, что существенно затрудняет движение на этих участках. «Мы осмотрели 42 объекта, и ни на одном из них нарушения не устранены», – рассказал чиновник.

При этом если в Советском и Центральном районах Челябинска дорожные подрядчики действовали после снегопада достаточно оперативно, то, к примеру, в Калининском районе власти и дорожники реагировали «менее оперативно». Так, по оценкам сотрудников управления благоустройства, на улицах можно было заметить всего 6 снегоуборочных машин.

Подобное замечание вызвало крайне резкую реакцию главы Калининского района Сергея Колесника. «Я тоже бы хотел знать, что значит менее оперативно», – с претензией заявил он на предложение врио главы Челябинска Владимира Елистратова прокомментировать подобную оценку действий районных чиновников. И добавил, что 6 снегоуборочных машин – это техника подрядчика, но если посчитать машины управляющих компаний, то, «наверно, будет другая цифра». Чем было это «наверно» – простым сарказмом или призанием того, что он сам не владеет точной информацией, осталось не ясным.

Что касается зафиксированных нарушений, то все они были устранены, заверил Сергей Колесник, и фотоотчет уже сегодня будет направлен в управление благоустройства. Что помешало его подчиненным заранее направить отчет в мэрию, глава района уточнять не стал.

Интересно, что Владимир Елистратов в сложившейся ситуации встал на сторону районных чиновников, а не на сторону своих непосредственных подчиненных. ВРИО мэра предложил не ограничиваться работой «на земле» и фиксацией реальных нарушений правил благоустройства, связанных с неудовлетворительной уборкой снега, а больше внимание уделять работе с жалобами горожан.

«Лишь бы не было жалоб», – подчеркнул градоначальник.

Видимо, г-н Елистратов считает, что до появления жалоб можно слишком не утруждаться уборкой снега.

Челябинск, Виктор Елисеев

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