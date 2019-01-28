Южноуральская школьница погибла в огне

В Миассе на пожаре погибла восьмилетняя школьница, еще три человека – в больнице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы», трагедия произошла сегодня ночью в Миассе в частном доме по улице Зеленая.

Около 4 часов сегодняшней ночи на пульт экстренных служб поступило сообщение о возгорании. Дом, в котором находились 61-летний мужчина, 62-летняя женщина и двое детей – 5 и 8 лет. К сожалению, спасти удалось лишь взрослых и младшую девочку. По информации пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области, состояние мужчины тяжелое, ожог 60% поверхности тела. Он находится в реанимации, ему проводят искусственную вентиляцию легких и противошоковые мероприятия. Запланирована консультация со специалистами областного ожогового центра. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести, у нее несильные ожоги, она находится в отделении травматологии. Ребенок получил небольшие ожоги, состояние удовлетворительное, находится в отделении травматологии.

Восьмилетняя школьница погибла.

Челябинск, Виктор Елисеев

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