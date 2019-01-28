В Челябинске не собираются отказываться от использования технической соли на дорогах

Челябинские чиновники настаивают на безальтернативности применения противогололедных материалов в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожные службы Челябинска вышли на оптимальный режим применения противогололедной смеси на магистралях города. Об этом заявил начальник управления дорожного хозяйства Александр Шабалин.

«Цель применения противогололедных материалов – не допустить появления зимней наледи на дорожном покрытии либо максимально снизить прочностные характеристики снежно-ледяных образований при их возникновении, повысить сцепные качества дорожного покрытия за счет создания искусственной шероховатости и расплавления гололедных подпленок, – в очередной раз повторил чиновник. – Безопасность используемых противогололедных материалов подтверждена соответствующими паспортами химической безопасности. То есть мы используем обыкновенный натрий хлор. Применяемая в городе химическая соль перед попаданием на проезжую часть смачивается раствором хлористого кальция, что позволяет прикрепить соль к асфальтобетонному покрытию, чтобы она не попадала на бордюры и дольше находилась на проезжей части. Данные мероприятия позволяют эффективно и быстро ликвидировать снежные накаты и наносы. После обработки противогололедным материалом осуществляется механизированная уборка дорог города».

При этом г-н Шабалин признал, что полностью убрать соль с дорог не представляется возможным, и потому часть противогололедного материала продолжает и дальше плавить снег. По сути, чиновник подтвердил: проблемы, которые беспокоят горожан (повреждение обуви, коррозийное воздействие на личный и общественный транспорт) будут продолжаться. Останутся на дорогах и лужи со снежной крошкой, а значит, эстетически городские магистрали продолжат удручать челябинцев.

И от этого не спасут повторяемые, подобно мантре, заверения, что используется для этого обычная соль, мало чем отличающаяся от пищевой. Это, действительно, так. Но коррозия, лужи и снежная крошка – как раз и являются следствием воздействия такой обычной соли в реакции с раствором хлористого кальция на снежно-ледяное покрытие.

Специалисты отмечают, что хлорид натрия отлично плавит лед, но при этом ускоряет коррозию металлов, а также в чистом виде небезопасен для растений и животных. Самым безопасным считается хлорид магния, но он дороже.

Но даже для него минимальное воздействие на окружающую среду, отсутствие влияния на обувь, автомобильные шины, дорожную поверхность и другие изделия возможно лишь при условии соблюдения норм расхода противогололедного реагента. В Челябинске же, по наблюдению горожане, дороги посыпают солью настолько плотно, что ни о какой безопасности говорить не приходится.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.01.19

«Надо Путину написать...» Южноуральца не довольны тем, как наказывают чиновников, уничтожающих природу. / Южноуральская школьница погибла в огне. / Диетологи просят сделать потребительскую корзину богаче. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»