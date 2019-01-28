В Челябинской области с начала года зарегистрировали пять случаев бешенства

В Челябинской области зарегистрирован 5-й случай бешенства с начала года.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Россельхознадзора по Челябинской области, карантин по бешенству в установлен Еманжелинске. Болезнь выявлена у лисы.

С начала 2019 года уже введены ограничительные мероприятия по бешенству в селе Уйском Уйского района (там бешеная собака), в поселке Белово Уйского района (там бешеные собака и лисица), в поселке Подольский Вехнеуральского район (там бешеная собака), в селе Варна Варненского района (там бешеная лисица).

В это же время отменен введенный в прошлом году карантин по бешенству на территории ООО «Полимер» в Челябинске (там была поймана бешеная енотовидная собака), в Верхнеуральске (там была обнаружена бешеная лисица).

Управление Россельхознадзора по Челябинской области напоминает, что бешенство – особо опасная инфекционная болезнь, которая приводит к смерти человека. Потому два главных совета: избегайте общения с животным, которое ведет себя неестественно, и прививайте домашних животных. Их вакцинация проводится дважды в год и бесплатно.

Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели.

Напомним, что в январе 2018 года в области было зарегистрировано 2 случая бешенства, за 2018 год на территории Челябинской области выявлен 51 случай бешенства животных в 44 неблагополучных пунктах.

Профилактика заключается в борьбе с бешенством среди животных: вакцинации (домашних, бездомных и диких животных), установлении карантина и т. д. Людям, укушенным бешеными или неизвестными животными, местную обработку раны необходимо проводить немедленно или как можно раньше после укуса или повреждения; рану обильно промывают водой с мылом (детергентом) и обрабатывают 40-70-градусным спиртом или раствором йода, при наличии показаний вводят антирабический иммуноглобулин вглубь раны и в мягкие ткани вокруг неё, после местной обработки раны немедленно проводят специфическое лечение, которое заключается в лечебно-профилактической иммунизации антирабической вакциной.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 28.01.19

В Челябинске не собираются отказываться от использования технической соли на дорогах. / «Надо Путину написать...» Южноуральца не довольны тем, как наказывают чиновников, уничтожающих природу. / Южноуральская школьница погибла в огне. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»