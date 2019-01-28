Еще один способ отъема денег: южноуральские муниципалитеты заставляют менять мусорные контейнеры

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами заставляет потребителей заменить мусорные контейнеры на новые.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ООО «Центр коммунального сервиса», ставший региональный оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Челябинском кластере, на настоящий момент установило в областном центре 7 тысяч 250 мусорных контейнеров, и останавливаться на этом не собирается. Об этом заявил заместитель директора ЦКС Владимир Ткачук.

Дело в том, что если на конец прошлого года в Челябинске насчитывалось 3,5 тысячи контейнерных площадок, то на сегодня ЦКС насчитал уже 8,4 тысячи контейнерных площадок и временных мест накопления мусора (более крупные контейнеры в частном секторе, расположенные на необорудованном участке). Это значит, что, навскидку, областной центр нуждается еще примерно в двойном количестве современных контейнеров. При этом принадлежащие городу контейнера ЦКС просто снимает с площадок и передает на хранение МУП «Горэкоцентр».

Подобный радикальный подход регоператор объясняет невозможностью обслуживать старые контейнера: машины ЦКС для этого не приспособлены. С этим связаны, по словам Владимира Ткачука, проблемы с вывозом мусора от юридических лиц (образовательных и других муниципальные учреждения).

Правда, в такой ситуации возникает вопрос к министерству экологии Челябинской области: каким образом победу в конкурсе по выбору регоператора одержала организация, не имеющая подвижного состава, способного обслуживать действующие контейнерные площадки. Ведь покупка контейнеров – обязанность муниципалитета.

Теперь же муниципалитетам, буквально, выкручивают руки, заставляя менять контейнеры на новые, принадлежащие, к слову, регоператору (неплохой рычаг воздействия на несговорчивые муниципалитеты или управляющие компании: во время осеннего мусорного коллапса недовольные изменившимися условиями операторы просто уходили с рынка... вместе с принадлежащими им контейнерами).

В противном случае, они могут оказаться перед угрозой нового мусорного коллапса. Отметим, что каждый контейнер осенью прошлого года стоил, по оценке директора ЦКС Алексея Бубнова, 12 тысяч рублей.

Впрочем, уже сегодня стоит вопрос о повторной замене контейнеров: за неполный месяц с начала года в городе сгорело 112 мусоросбоников. Причину пожаров в ЦКС назвать затруднились.

Челябинск, Виктор Елисеев

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