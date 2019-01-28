Скандандальный полигон в Полетаево подвел южноуральское правительство под монастырь

ФАС заподозрила сговор между правительством Челябинской области и ООО «Полигон ТБО».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФАС России, антимонопольное ведомство возбудило дело по подозрению в сговоре в отношении правительства Челябинской области, Министерства экологии региона и ООО «Полигон ТБО».

«В субъектах РФ предусмотрены механизмы получения субсидий, когда компания, функционируя на социально значимом рынке, например, обработка и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО), могла бы получать доходы больше, если бы отсутствовало государственное регулирование цен. Такое регулирование вводится для сдерживания роста тарифов для потребителей. Таким образом, у организации появляются недополученные доходы, которые необходимо компенсировать для бесперебойного оказания услуг», – напомнили в пресс-службе ФАС.

Однако, казалось бы, благое начинание южноуральские чиновники превратили в возможность подзаработать одному-единственному предприятию. «В Челябинской области требования к потенциальному получателю субсидий были составлены так, что фактически субсидии мог получать только один участник рынка – ООО «Полигон ТБО». Сейчас общая сумма полученных ООО «Полигон ТБО» субсидий составила свыше 32 миллионов рублей», – констатировали в надзорном ведомстве.

В Челябинском УФАС уточнили, что дело возбуждено по заявлению Фонда региональной агломерации «Большой Челябинск» о создании преимущественных условий деятельности отдельным хозяйствующим субъектам, в том числе в результате предоставления бюджетных средств в целях организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Рассмотрение дела назначено на 25 февраля 2019 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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