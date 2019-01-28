В Челябинские кредитные брокеры «кинули» банк на семь миллионов рублей

Двое челябинцев развели банк на семь миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следственное управление городской полиции закончило +предварительное следствие по уголовному делу в отношении одного из двух участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, а также отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Следователями установлено, что челябинцы, создав общество с ограниченной ответственностью, используя специальные знания в сфере кредитования, по поддельным документам заключали договоры потребительского кредитования от имени несуществующих заемщиков с одним из банков. В итоге молодчики оформили 120 кредитных договоров на сумму около7 миллионов рублей, из которых порядка 2 миллионов им удалось легализовать. Похищенными деньгами южноуральцы распорядились по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия один из обвиняемых, ранее судимый 27-летний южноуралец, выполнявший роль директора организации, сотрудничавшей с банком, полностью признал вину в совершенных им противоправных деяниях и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с органами предварительного следствия. В отношении него материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения и последующей передачи в суд. Его соучастник, также ранее судимый 35-летний челябинец, в настоящий момент знакомится с материалами уголовного дела.

За совершение данных противоправных деяний законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти и семи лет соответственно. Обоим обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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