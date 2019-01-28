В Челябинской области заведующая детским садом шесть лет получала чужую зарплату

Прокуратура Нагайбакского района направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств в образовательном учреждении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Нагайбакского района утвердило обвинительное заключение в отношении заведующей муниципальным детским садом, обвиняемой в растрате.

По версии следствия жительница района, трудоустроила в 2012 году в учреждение свою дочь. До 2018 года родственница заведующей не появлялась на рабочем месте, однако заботливая мамаша исправно начисляла ей заработную плату. Впрочем, деньги она оставляла себе. Всего женщина присвоила больше 190 тысяч рублей.

имея доступ к распоряжению денежными средствами, предназначенными для выплаты заработной платы сотрудникам учреждения, растратила указанные денежные средства, обратив их в свою пользу. В период с 2012 по 2018 год она фиктивно трудоустроила свою дочь в образовательное учреждение, оформляя подложные документы с целью начисления заработной платы.

«В интересах муниципального образования прокуратурой района направлено в суд исковое заявление о взыскании с обвиняемой суммы причиненного преступлением ущерба. В период следствия обвиняемая частично возместила причиненный ущерб», – сообщили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Нагайбакский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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