Приехал ревизор: житель Санкт-Петербурга сорвал стоп-кран в челябинском поезде

Житель Санкт-Петербурга по собственной инициативе проинспектировал работу служб железнодорожного узла Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте, в минувшие выходные на железнодорожном перегоне «Чурилово – Челябинск» был экстренно остановлен поезд «Санкт-Петербург – Челябинск».

Как выяснилось, 24-летний житель северной столицы сорвал стоп-кран в тамбуре 11-го вагона, чтобы проверить, как у состава работает тормозная система – так он сам объяснил свой поступок. Заодно молодой человек смог убедиться, что отлично работают не только тормоза поезда, но и система оповещения о происшествиях, а также сотрудники транспортной полиции, которые быстро вычислили нарушителя и составили на него протокол об административном нарушении по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).

Поскольку инцидент произошел буквально на конечной станции, «ревизор» буквально отделался легким испугом – штраф за такую провинность составляет 100 рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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