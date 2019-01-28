Разговор «по душам» с сожителем подруги закончился для южноуральцев годами колонии

Пятеро жителей Нязепетровского района отправлены в колонию за расправу над малознакомым мужчиной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Нязепетровский районный суд признал пятерых жителей Нязепетровска виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, в январе прошлого года компания из трех женщин и двух мужчин мирно отдыхала за употреблением спиртного. В какой-то момент одна из собутыльниц пожаловалась на черствость сожителя: мол, она ему замечание, а тот – возьми, да и выгоню даму сердца на улицу. Южноуральцы подобного отношения к подруге не стерпели и решили обидчика проучить.

Уже глубокой ночью компания заявилась домой к мужчине, когда тот спал, и принялась избивать. Закончив «воспитательную беседу», едва живого хозяина выгнали из дома, а сами вернулись и продолжили пировать.

Мужчина едва добрался до соседа. Тот-то и вызвал скорую помощь. Мужчину госпитализировали. Через шесть дней он умер в больнице.

Суд приговорил виновных в зависимости от степени участия в совершении преступления к срокам от 5 лет 6 месяцев до 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего (женщины) и строгого (мужчины) режимов.

С учетом позиции государственного обвинителя наименьшее наказание судом назначено бывшей сожительнице потерпевшего, которая единственная из обвиняемых принесла извинения представителю потерпевшего, частично возместила причиненный вред, оказав родственникам помощь в организации похорон.

Челябинск, Виктор Елисеев

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