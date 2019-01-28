Челябинская риелторша, совершившая более 100 афер, пыталась смягчить приговор

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор Центрального районного суда Челябинска, вынесенный 1 октября 2018 года в отношении Алены Тумаевой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного суда, женщина признана виновной в совершении 60 эпизодов мошенничества в особо крупном размере и 41 эпизода крупном размере. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, в пользу части потерпевших взыскано в качестве возмещения материального ущерба более 78 миллионов рублей.

В апелляционном представлении прокурором ставился вопрос об изменении приговора, в связи с его чрезмерной мягкостью. Осужденная в апелляционной жалобе просила снизить срок назначенного наказания либо отсрочить исполнение приговора до достижения ее ребенком 14 лет.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

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