российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 января 2019, 17:52 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Челябинская риелторша, совершившая более 100 афер, пыталась смягчить приговор

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор Центрального районного суда Челябинска, вынесенный 1 октября 2018 года в отношении Алены Тумаевой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного суда, женщина признана виновной в совершении 60 эпизодов мошенничества в особо крупном размере и 41 эпизода крупном размере. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 10 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, в пользу части потерпевших взыскано в качестве возмещения материального ущерба более 78 миллионов рублей.

В апелляционном представлении прокурором ставился вопрос об изменении приговора, в связи с его чрезмерной мягкостью. Осужденная в апелляционной жалобе просила снизить срок назначенного наказания либо отсрочить исполнение приговора до достижения ее ребенком 14 лет.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 28.01.19

Разговор «по душам» с сожителем подруги закончился для южноуральцев годами колонии. / Приехал ревизор: житель Санкт-Петербурга сорвал стоп-кран в челябинском поезде. / Еще один способ отъема денег: южноуральские муниципалитеты заставляют менять мусорные контейнеры. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров