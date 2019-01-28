В челябинской коммуналке рухнула стена

В Челябинска обвалилась стена в коммунальной квартире.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стена рухнула в пятиэтажном здании 1960 года постройки, расположенного по улице Отечественная, 15.

При этом в обслуживающей компании в произошедшем обвинили самих жильцов дома. в пятиэтажке на улице Отечественной, 15 в Челябинске обрушилась стена. Жильцы уверяют, что дом давно находится в аварийном состоянии.

В управляющей компании заявляют, что в этом виноваты сами собственники жилья. «Стена повредилась вместе с дверью, потому что они, наверное, ее выламывали. Такое там постоянно происходит. Мы ответственности за стены, которые внутри коммунальной квартиры, не несем», – цитирует «Челябинск.ру» представителей коммунальщиков. При этом в УК настаивают, что дом (к слову, не признанный ветхо-аварийным) находится во вполне сносном состоянии.

Жильцы и их родственники с этим не согласны. «Жить в этом доме страшно, там постоянно лопаются трубы, стены проседают. У мамы в комнате между потолком и другой внутренней стеной расстояние постоянно увеличивается. Я уже заделал монтажной пеной, потому что было ощущение, что соседи с тобой в одном зале находятся», – уверяет один из челябинцев.

Теперь администрация Ленинского района разбирается в сложившейся ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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