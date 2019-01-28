Бориса Дубровского и еще семь губернаторов вывели из состава президиума Госсовета РФ

Президент России Владимир Путин изменил состав президиума Госсовета РФ. Распоряжение о ротации размещено на официальном портале правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из состава президиума Госсовета выведены глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, врио главы Дагестана Владимир Васильев, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Пермского края Максим Решетников, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Согласно распоряжению президента, их места заняли губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Тюменской области Александр Моор.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.01.19

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