Южноуральских чиновников агитируют стать дворниками (ФОТО)

Южноуральцев пытаются убедить, что чиновники помогают дворникам: в соцсетях распространяется видеоролик, главный герой которого – человек, похожий на чиновника, чистит снег в районе железнодорожного вокзала.

Ролик разбрасывается по популярным пабликам в соцсетях с припиской «В Челябинске сняли чиновника, который снег чистит. Заставили, наверное)). А когда у нас начнут делать так же?»

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сюжет эпичен: невысокий щуплый мужчина с модной бородкой, без шапки, в легком расстегнутом пальто и модельных ботинках сосредоточенно машет лопатой под насмешливыми взглядами четырех тепло одетых дворников. Рядом стоит BMW с чиновничьими номерами (одна из цифр совершенно случайно замазана грязью, поэтому проверить, кому принадлежит номер, невозможно).

Как бы чиновнику помогает еще один мужчина – он одет гораздо теплее, но старательно прячет лицо в капюшоне куртки, низко склоняясь к земле.

Особого внимания заслуживает фронт работ: мужчины подгребают лопатами снег внизу кучи и перебрасывают его наверх.

Любопытно, что самозваные дворники забрасывают снегом столб, на котором прикреплена предупреждающая табличка – припаркованные в этом месте машины будут эвакуированы на штрафстоянку. Если как бы чиновник пытается закопать этот знак и обеспечить себе удобную парковку, то вопросов к ролику не возникает. Во всех остальных случаях ни задумка, ни ее исполнение критики не выдерживают.

Не поверили в реальность происходящего и обитатели соцсетей.

«Боже, ну это же бред полный. Вы сами подумайте, для чего это нужно человеку, у которого BMW? По- моему, это сделано для «показухи». Неэффективный труд бесполезных людей в этой сфере деятельности (ну или вообще никчемных)». «Ему, что, специально кучку снега привезли, рассыпали, а он снова в кучку скидывает?» – комментируют южноуральцы. И рассказывают, что глава одного из поселков в горнозаводской зоне во время гололеда в 5 часов утра сам посыпал гору: «Лопатой. И не на камеру, а тихо, молча, в потёмках».

Добавим, что видео со сходным сюжетом разбрасывают по наиболее массовым пабликам в разных городах России. Чего пытаются добиться авторы идеи, пока не понятно. Возможно, агитка направлена ни на население, а на сотрудников органов власти.

С одной стороны, посыл логичный: если управленцы не могут организовать работу нижестоящих звеньев (в данном случае – обеспечить своевременную уборку улиц и дворов), то им, действительно, прямая дорога в дворники. С другой стороны, в России подобных чиновников принято двигать по горизонтали или повышать в должности. Например, экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева все время критиковали за плохую уборку улиц, даже появился мем «Тефтелевы кучи». Однако градоначальник не пошел сам расчищать снег и теперь стал вице-губернатором.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.01.19

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