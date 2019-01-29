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На Южном Урале начала расти подростковая преступность

Прокуратура Челябинской области обеспокоена ростом преступности среди несовершеннолетних.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018 году в регионе существенно выросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними. Это крайне беспокоит прокуратуру Челябинской области. Об этом заявил глава регионального ведомства Виталий Лопин.

По данным руководства областной прокуратуры, всего в 2018 году число преступлений среди несовершеннолетних достигло 2 тысяч 54 случаев. Рост составил 12%. При этом ранее рост этого показателя в прокуратуре не фиксировали. Так, количество квартирных и имущественных краж выросло на 10, а вот число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, приросло сразу на 100 случаев.

Впрочем, динамика последней цифры обусловлена, среди прочего, изменением судебной практики. «Теперь каждый факт закладки наркотического вещества является самостоятельным преступлением», – отметил г-н Лопин. И все-таки надзорное ведомство беспокоит, что растет число преступлений среди несовершеннолетних именно в такой специфической сфере, как наркоторговля.

Напомним, в прошлом году ряд адвокатов, общественников и активистов уже пытались бить в набат по этому поводу: бывали промежутки времени, когда едва ли не еженедельно становилось известно о задержании очередного подростка-закладчика. При этом общественники также отмечали. Что ранее подобного лавинообразного роста не наблюдалось.

«Мы намерены пристально изучить, что послужило причиной роста преступности среди несовершеннолетних», – заявил прокурор Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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