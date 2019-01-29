Прокуратура: в Челябинской области могут появиться новые обманутые дольщики

Прокуратура Челябинской области заявила о возможном росте числа проблемных новостроек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2019 году в Челябинской области могут появиться новые проблемные дома из числа новостроек, возводимых на средства участников долевого строительства. Об этом заявил прокурор регион Виталий Лопин.

Неприятный сюрприз могут преподнести строители нескольких многоквартирных домов в пригороде Челябинска – Копейске. Вот уже несколько лет срок сдачи в эксплуатацию жилых домов, возводившихся девелопером Александром Серебрянским переносился. При этом, по мнению надзорного ведомства, далеко не всегда с соблюдением требований закона.

Тем не менее, пока официально дома не внесены в список проблемных, а число обманутых дольщиков на регионе (внесенных в формальный реестр) сократилось до 988. Но все может измениться в наступившем году. «Там работают сейчас ни шатко, ни валко, – отметил г-н Лопин. – Да, пока их нет в реестре. Но велика вероятность, что стройка остановится вовсе».

По словам главы надзорного ведомства, сейчас проводятся строительные и бухгалтерские экспертизы. Лишь по их результатам можно будет сказать, выводились ли средства дольщиков «налево». Пока же у прокуратуры нет законных оснований для применения мер жесткого реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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