Челябинская школьница избежала ответственности за сбитого инспектора ДПС

Скандальное уголовное дело 15-летней школьницы, сбившей полицейского на одной из магистралей Челябинска, закрылось, не начавшись.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам доследственной проверки следственное управление СКР по Челябинской области отказало в возбуждении уголовного дела о наезде 15-летней школьницы на Mercedes на инспектора ДПС. Об этом сообщил прокурор Челябинской области Виталий Лопин.

«Она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, – объяснил глава надзорного ведомства. – Материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Ее мама привлечена к административной ответственности».

Между тем, ответственности могли избежать и полицейские, попытавшиеся скрыть инцидент: СКР вынес 26 января постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями. Но это постановление прокуратура области опротестовала, направив требование о возобновлении расследования.

Также продолжается расследование уголовного дела об угоне: хозяин автомобиля, на котором 15-летняя челябинка попала в несколько ДТП и сбила полицейского настаивает, что машину у него угнали.

Напомним, скандальная авария произошла утром 17 ноября на улице Новомеханическая. Школьница, катавшаяся с приятелем на Mercedes-Benz, управляя авто, врезалась в стоящий автомобиль Lifan и скрылась с места происшествия, сбив пытавшегося остановить ее инспектора ДПС. Через какое-то время пострадавший полицейский прибыл в больницу сам, уже переодевшись в гражданскую одежду. По некоторым данным, этому предшествовал выезд к месту ДТП представителей руководства ГИБДД и управления МВД. О произошедшем стало известно лишь в середине декабря, когда в соцсетях всплыло видео с наездом на инспектора.

Отметим, что в настоящее время девушка находится под домашним арестом в качестве фигурантки по другому уголовному делу – о грабеже и вымогательстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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