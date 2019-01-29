Чучелом краснокнижной птицы в кабинете южноуральского минэкологии занялась прокуратура

Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту нахождения чучела краснокнижной птицы в кабинете чиновника регионального министерства экологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе прокурорской проверки предстоит выяснить, действительно ли чучело бородатой неясыти, занесенной в Красную книгу, является вещественным доказательством, изъятым из незаконного оборота. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, скандальное фото, запечатлевшее начальника управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталия Безрукова с чучелом совы на столе, вызвало широкий общественный резонанс. Пресса и общественность горячо интересовались: что делает в кабинете чиновника от экологии чучело краснокнижной птицы и какую просветительскую функцию в данном случае оно может выполнять?

Объяснения самого Безрукова выглядели весьма неуклюже. Якобы, это был вещдок, изъятых в ходе противодействия незаконному обороту. Это вызвало, в свою очередь, вопрос: каким образом вещдок так запросто размещается на столе в кабинете у чиновника, а не в специальном помещении со строгим учетом? Или в минэкологии в порядке вещей бросать вещдоки где попало?

Теперь оказалось, что подобными вопросами задаются не только журналисты и общественность, но и вполне компетентные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.01.19

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