Южноуралец повторил сюжет сказки «Три медведя», финал подкорректировала полиция

Житель Копейска повторил в своей жизни сюжет сказки «Три медведя», финал подкорректировала полиция.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, 24-летний копейчанин выпивал с друзьями в кафе, а потом внезапно обнаружил себя в поселке Горняк. Он проник в один из частных домов, выбив стекло, и уснул. Проснувшись, подкрепился запасами хозяев, а потом вынес из дома все, что смог. Украденные вещи он продал в Челябинске.

По оценке хозяев ограбленного дома, ущерб от визита незваного гостя составил 86 тысяч рублей.

Вора задержали и взяли с него подписку о невыезде. Отметим, что в минувшем году парень освободился из мест лишения свободы и теперь рискует попасть обратно лет на пять.

Копейск, Павел Зварзин

Копейск. Другие новости 29.01.19

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