На Южный Урал ворвалась эпидемия ОРВИ

За неделю в Челябинской области заболеваемости ОРВИ выросла еще на 26%.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области оценивается как эпидемическая.

За 4 неделю 2019 года (с 21 по 27 января) зарегистрировано 29 тысяч 96 случаев ОРВИ и гриппа, показатель составил 88,3 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 26%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, максимальный – среди школьников 7-14 лет (на 40%). Уровень заболеваемости превысил уровень эпидемического порога на 20%. При этом, еще неделю назад в Роспотребнадзоре говорили об отсутствии эпидемии.

Рост заболеваемости отмечен в 36 муниципальных образованиях области, превышение порогов – в 25 муниципальных образованиях. В Челябинске зарегистрировано 11 тысяч 956 случаев, 99,4 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 21% и эпидпорога на 9%.

В целях предупреждения заноса и распространения ОРВИ и гриппа в медицинских организациях и учреждениях системы социальной защиты населения, расположенных на территории Челябинской области с 24 января введены ограничительные мероприятия в медицинских организациях и организациях системы социальной защиты населения Челябинской области, в том числе масочный режим для персонала, запрещение посещений пациентов, запрещение культурно-массовых мероприятий в социальных организациях, усиление мероприятий по своевременному выявлению и изоляции больных ОРВИ и гриппом, проведение экстренной неспецифической профилактики, усиление режима текущей дезинфекции, проветривания и обеззараживания воздуха, соблюдение температурного режима в помещениях.

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ полностью приостановлен учебный процесс в образовательных организациях Кизильского района, а также в 4 школах полностью, частично – 85 классах 34 школ и 1 группе 1-ого техникума в 11 муниципальных образованиях.

Сегодня, 29 января, проведено заседание оперативного штаба по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций при заместителе губернатора Челябинской области. Штабом принято решение о задействовании Комплексного плана мероприятий по борьбе с гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

«Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает, что при появлении симптомов заболевания необходимо остаться дома и вызвать врача. Настоятельно рекомендуем лицам из групп риска (беременным женщинам, лицам любого возраста с хроническими заболеваниями, лицам в возрасте 65 лет и старше) по возможности ограничить посещения мест массового скопления людей и пользоваться медицинскими масками», – обращаются медики к южноуральцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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