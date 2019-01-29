Челябинск присоединился к акции #РоссияНеПомойка

Челябинск присоединяется к акции #РоссияНеПомойка.

Как сообщили РИА «Новый День» активисты движения «Стоп ГОК», в воскресенье, 3 февраля, в сквере имени Андреевского состоится информационный пикет под девизом «Люди – вместе, мусор – раздельно».

Челябинцы выразят солидарность с жителями Архангельской области и других регионов, в которые собираются ввозить московский мусор. Будут подняты и местные проблемы.

«Мы добиваемся строительства мусороперерабатывающего комплекса давно. Это очень насущная проблема, – говорит организатор акции Василий Московец. – Специально для этого мы участвовали в общественных слушаниях по областному бюджету. Мы предлагаем предусмотреть бюджетные ассигнования на 2019 год на проектирование, а в 2020-2021 годах на строительство мусороперерабатывающих заводов рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области на 2018-2025гг.».

Пикет согласован, начало в 13:00.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.01.19

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