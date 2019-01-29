Морозы отступают из Челябинской области

К выходным на Южном Урале ощутимо потеплеет.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, завтра, 30 января, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, на юге до сильного, на отдельных участках дорог гололедица, днем – местами метели. Температура ночью -17, -22, на западе – 12-17 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра поднимется к отметкам -8, -13, на западе – 3-8 градусов ниже нуля.

В четверг и пятницу синоптики также обещают небольшой снег. Температура в ночь на 31 января -18, -23, при прояснении – до 28 градусов мороза. Днем ожидается -11, -16, на западе – 5-10 градусов ниже нуля.

В ночь на пятницу прогнозируется -17, -22, на западе – до 10 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра поднимется к отметкам -4, -8 градусов Цельсия.

В Челябинске в предстоящую ночь синоптики обещают -19, -21 градус, днем – 9-11 градусов ниже нуля. 31 января, как и во всем регионе, будет несколько холоднее: -21, -23 градуса ночью и -12, 14 – днем. В пятницу, 1 февраля, ночью ожидается 18-20 градусов ниже нуля, днем столбик термометра поднимется к отметкам -5, -7 градусов.

Впрочем, радоваться длительному потеплению пока еще рано: согласно «Яндекс.Погоде», в начале следующей недели ночные температуры вновь могут опуститься в Челябинске ниже 30-градусной отметки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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