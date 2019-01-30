«Соцподдержка»: главбух центра соцобслуживания «помогла» себе на полтора миллиона рублей

В Челябинской области перед судом предстанет главный бухгалтер муниципального учреждения, похитившая свыше 1,3 миллиона рублей бюджетных средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Нагайбакского района. Она обвиняется в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2014 по 2017 годы женщина заполняла подложные реестры, начисляя себе и двум своим родственницам завышенные суммы заработной платы. Таким нехитрым способом чиновница присвоила свыше 1,3 миллиона рублей, принадлежащих администрации района.

В ходе следствия на имущество обвиняемой (земельный участок и жилой дом общей стоимостью свыше 1,1 миллиона рублей) наложен арест.

Уголовное дело направлено в Нагайбакский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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