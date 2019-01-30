За месяц из-за снегопадов в ДТП погибли десять южноуральцев

В Челябинской области с начала года в ДТП при неблагоприятных погодных условиях погибли 10 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, ухудшение погодных условий крайне осложнило ситуацию на дорогах. Регион вновь захлестнула череда снегопадов, что делает поездку на автомобиле смертельно опасной. Пока южноуральцы не могут противостоять опасным последствиям разгулявшейся стихии. Между тем, согласно прогнозу Челябинского гидрометцентра, снегопады продляться в области до конца недели.

«С начала 2019 года в результате выезда на встречную полосу в условиях снегопада на дорогах области погибло 10 человек, – заявили в ГИБДД. – В связи с продолжающимися снегопадами и ухудшением дорожной обстановки на дорогах Госавтоинспекция Челябинской области призывает водителей быть предельно внимательными».

Так, только за прошедшие сутки (29 января) на территории Южного Урала произошло 14 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека погибли и 19 получили травмы.

Около в 23:05 часов на 34 км автодороги Черноречье – Чесма – Варна-Карталы-Бреды на территории Чесменского района, 51-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21120, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу предназначенную для встречного движения, совершил столкновение со встречно движущимся автомобилем Хенде HD65, под управлением 35-летнего мужчины. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудниками ГИБДД установлено, что погибший мужчина житель Чесменского района.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами в условиях реальной видимости. Не забывать, что тормозной путь автомобиля на скользкой и заснеженной дороге может увеличиться в несколько раз. Необходимо помнить, что обгон является наиболее опасным маневром. Дорожно-транспортные происшествия, связанные с выездом на полосу встречного движения, в большинстве случаев носят тяжелые, а зачастую трагические последствия. Собираясь совершить обгон, необходимо убедиться в полной его безопасности, особенно при неблагоприятных погодных условиях.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.01.19

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