Обиделся: южноуралец поджог дом сожительницы после пьяной ссоры

Полиция задержала южноуральца, спьяну спалившего дом сожительницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Увельский» обратилась жительница Челябинска, которая сообщила, что неизвестный поджог ее дом в селе Красносельское Увельского района.

В ходе проведенного комплекса мероприятий полицейским удалось установить подозреваемого в совершении поджога. Им оказался 58-летний безработный. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поссорился со своей сожительницей, которая ушла к себе домой. Житель Увельского района принялся искать женщину. Зайдя в ее дом и не обнаружив ее там, он при помощи зажигалки поджег занавеску и вышел. Ущерб от пожара составил почти 450 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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