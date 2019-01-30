В Челябинске ждут правительственный десант во главе с Дмитрием Медведевым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев собирается посетить Челябинск. О готовящемся визите первых лиц страны сообщили во время отчетно-выборной конференции «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле в Челябинске планируется экологический форум, посвященный мусорной реформе.

Напомним, Челябинская область стала пилотным регионом по изменению системы обращения с отходами. Обсудить первые результаты эксперимента приедут федеральных министров и руководители надзорных ведомств. Ожидается, что возглавит правительственную делегацию Дмитрий Медведев.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 30.01.19

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