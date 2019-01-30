Жительница Коркино сломала палец, чтобы не ходить на принудительные работы

В Челябинской области нарушительница сломала мизинец, чтобы избежать принудительных работ, но поспешила.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, мелкое членовредительство не помогло юной должнице из города Коркино уклониться от отбывания обязательных работ.

Девушка, в январе нынешнего года отпраздновавшая 19-летие, еще в прошлом году была оштрафована на 4 тысячи рублей за употребление психоактивных веществ. Однако добровольно выплатить штраф она не захотела, после чего взыскание передали в городской отдел судебных приставов, где в ноябре 2018 года было возбуждено исполнительное производство.

В ходе работы пристав установил, что девушка не работает, имущества у нее нет, ведет она асоциальный образ жизни. Ни беседы, ни увещевания не помогали. После долгих уговоров в январе 2019 года нарушительницу приговорили к 20 часам обязательных работ.

Дождавшись вступления постановления в законную силу, девица сама явилась в отдел судебных приставов и, гордо продемонстрировав мизинчик в гипсе и справку из травмпункта, заявила, что работать она не будет – больна. Судебный пристав, несколько удивившись этому визиту, проверила информацию по поступлению исполнительных документов и сообщила, что постановление из суда еще не пришло, поэтому исполнительное производство не возбуждалось.

Коркинке объяснили, что, как только документы поступят, ее уведомят и вызовут на прием в отдел, после чего направят в организацию коммунального хозяйства для отработки. Вызова следует ждать не ранее середины февраля, сейчас же пока беспокоиться не о чем, лучше поберечь мизинчик. С вытянувшимся лицом девица покивала головой, а выходя из отдела, громко посетовала, мол, зачем я сейчас палец себе сломала, причем нормативными в этой тираде были, в основном, предлоги и местоимения.

«К обязательным работам девушка будет привлечена, как только будет возбуждено исполнительное производство и, разумеется, после ее полного выздоровления, – рассказали в управлении службы судебных приставов. – Если же она и в дальнейшем будет уклоняться, то ее ждет повторная административная ответственность – за уклонение от отбывания обязательных работ, а с этим правонарушением лучше не шутить, поскольку санкции предусматривают административный штраф в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток».

Челябинск, Виктор Елисеев

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