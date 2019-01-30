«Борозды не испортит»? Южноуральские «единороссы» решили не менять начальство

Спикер южноуральского парламента Владимир Мякуш сохранил пост секретаря регионального отделения «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство делегатов региональной конференции «партии власти» поддержали кандидатуру председателя Законодательного собрания Челябинской области Владимира Мякуша.

За 70-летнего политика проголосовали 214 делегатов партконференции. Его оппонент, депутат регионального собрания Константин Толкачев снискал благоволение лишь 17 обладающих мандатами «единороссов». Впрочем, такой результат голосования был ожидаем заранее. Таким образом, Владимир Мякуш, занимающий пост секретаря регионального отделения с 2005 года, сохранил свое влияние.

Еще одной новостью проходящей сегодня в Челябинске отчетно-выборной конференции стало заявление г-на Мякуша о том, что уже в первом квартале нынешнего года в регионе начнут действовать комиссии по этике, которые будут давать моральную оценку действиям и поведению партийцев. Впрочем, на каких нормах будут основываться эти оценки, в «партии власти» так и не решили. По словам политика, их обсуждение лишь предстоит. Впрочем, о необходимости подобного обсуждения речь велась еще в 2018 году. Видимо, процедура эта не видится «единороссам» слишком приятной.

Челябинск, Виктор Елисеев

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