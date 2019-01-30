Челябинцев предупредили об изменениях в квитанциях за тепло

В январских квитанциях за тепловую энергию челябинцев ждут изменения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, согласно актуализированной схеме теплоснабжения в административных границах Челябинска на период до 2034 года c января текущего года АО «УТСК» утратил статус единой теплоснабжающей организации в зоне деятельности с кодом №01. Приказом министерства энергетики АО «УСТЭК-Челябинск» присвоен статус единой теплоснабжающей организации, тарифы на тепловую энергию, установленные для этой организации, вступили в силу с 1 января 2019 года.

Таким образом, оплату за потребленную до 1 января 2019 тепловую энергию необходимо производить в адрес АО «УТСК», после 1 января 2019 – в АО «УСТЭК-Челябинск».

В случае несвоевременной оплаты платежей перед АО «УТСК» в январе возможно получение квитанции от этой компании об оплате задолженности.

«При получении «двойных» квитанций обращайте особое внимание на период, за который произведено начисление, сумму, лицевой счет. В случае возникновения сомнений, рекомендуем потребителям до оплаты выставленного счета обратиться в расчетный центр предприятия по телефонам, указанным в квитанции. Стоит отметить, что многие челябинцы производят оплату через электронные приложения. При несогласии с суммой, отраженной в личном кабинете потребителя, рекомендуем ориентироваться на квитанции, полученные в бумажном виде», – уточнили в пресс-службе горадминистрации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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