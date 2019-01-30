В Челябинске ограбили ювелирный салон (ВИДЕО)

Полиция задержала в Магнитогорске наркомана, ограбившего ювелирный салон в центре Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о произошедшем в полицию сообщила продавец магазина, расположенного в доме по улице Кирова. По словам женщины, около 16:00 в салон зашел неизвестный мужчина и попросил показать якобы приглянувшийся ему золотой браслет. Воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась, он схватил ювелирные украшения и скрылся. Сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий оперуполномоченные отдела полиции «Калининский» управления МВД России по Челябинску установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за хранение наркотических средств 22-летний житель Челябинской области.

Значительную часть похищенных золотых изделий молодой человек сдал в ломбарды областного центра, часть похищенного продал самостоятельно. Получив деньги, парень вернулся в Магнитогорск, где и был задержан челябинскими полицейскими.

По данному факту в отделе полиции «Калининский» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж). В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса задержанный водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Часть похищенного обнаружена полицейскими и изъята, в дальнейшем украшения вернут владельцу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.01.19

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