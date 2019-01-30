В Челябинске на один из маршрутов запустят пробные автобусы

В Челябинске опробуют новые городские автобусы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в областном центре в тестовом режиме будут запущены автобусы четырех компаний-претендентов на поставку машин для городского автопарка. Первым в столицу Южного Урала прибыл LOTOS LNG. Сегодня, 30 января, он был передан официальным дилером для пробной эксплуатации предприятию «Общественный городской транспорт».

В ходе тестовой эксплуатации автобусное предприятие получит возможность не только проверить технико-экономические и эксплуатационные характеристики, но и выявить сильные и слабые стороны конкретной модели автобуса.

В ходе презентации руководитель проекта LOTOS Денис Денисов рассказал, что это совершенно новая модель. Она была спроектирована и построена специально для нужд Челябинска. «Машина оснащена экономичным и эффективным двигателем мощностью 260 лошадиных сил, прочным шасси, также есть климат-контроль, двойные стеклопакеты, девять отопителей, зарядные usb-устройства у каждого сидения, wi-fi, электронное табло, места для инвалидов с ремнями, откидные кресла, кондиционер, который работает как на обогрев, так и на охлаждение. Кроме того, автобус оборудован системой видеонаблюдения, всего установлено шесть камер и жесткий диск для хранения записей», – рассказали чиновники.

Впрочем, знакомые горожанам кресла сложно назвать комфортными

По обслуживанию автобус не дороже дизельного аналога. С одной стороны – это стратегическое партнерство с компанией «НОВАТЭК», которая будет устанавливать заправочную инфраструктуру. С другой – тотальное снижение выхлопов более чем в 5 раз и экономичность. Аналогичные тестовые испытания межгородских автобусов показали снижение эксплуатационных расходов на 30%, уверяют в пресс-службе мэрии.

«Тестировать будем в реальной жизни, автобус в ближайшее время должен выйти на 64 маршрут, – сказал временно исполняющий полномочия главы Челябинска Владимир Елистратов. – Окончательное решение по закупке будем принимать исходя из наших впечатлений с учетом мнения челябинцев. Первый конкурс на приобретение новых автобусов должен пройти уже в июле этого года».

Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников добавил, что губернатором Борисом Дубровским поставлена задача по замене автопарка в 2019 году. К моменту проведения в столице Южного Урала саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году система должна быть обкатана. Всего планируется приобрести 863 автобуса разной вместимости, обновить трамваи и троллейбусы: «Это глобальный проект, перед которым мы ставим много задач. В первую очередь, мы инициировали конструкторскую мысль в сторону разработки подвижного состава для больших городов, транспорта, работающего на сжиженном природном газе. Но главное – появление современной техники с умной начинкой, которая позволит отслеживать маршруты, время прибытия на остановку, распознавать «свой-чужой» и помогать в борьбе с нелегальными перевозчиками». Где власти собираются взять несколько миллиардов рублей на столь радикальные перемены, министр не уточнил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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