Больше 10% колбасных изделий и молочной продукции в Челябинской области небезопасно

Каждая восьмая единица колбасной продукции в Челябинской области небезопасна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора, в 2018 году ведомство в рамках мониторинга качества и безопасности пищевой продукции животного происхождения и кормов для животных было проверило 1 тысячу 100 проб продукции животного происхождения. В том числе 756 проб молока, мяса, молочной и мясной продукции.

94 пробы (каждая восьмая) из 756 дали положительный результат, что свидетельствует о несоответствии продукции по показателям качества и безопасности. В 2019 году Управлением Россельхознадзора по Челябинской области в рамках мониторинга качества и безопасности пищевой продукции животного происхождения, который проводится в России с 2010 года, будет отобрано 943 пробы продукции животного происхождения.

Помимо молочной и мясной продукции отбирались пробы рыбы и рыбной продукции, яиц и яичного порошка, меда, кормов для непродуктивных животных (непродуктивные животные – это те, мясо которых мы не употребляем в пищу).

В молочной продукции выявлялось несоответствие по показателям качества и безопасности: в кефире – крахмал, в молоке – сухое молоко, в твороге – бактерии группы кишечной палочки, в масле – нарушения по жирно-кислотному составу. В мясной продукции – превышение допустимого количества бактерий группы кишечной палочки, листерии. Именно данный показатель характеризует качество, свежесть и безопасность продуктов питания.

В итоге, на 7 предприятиях, включенных в реестр Таможенного союза, вводился режим усиленного лабораторного контроля; одно предприятие получило предписание на отзыв деклараций соответствия на продукцию; в отношении еще 4 предприятий и 1 физического лица, выпускающих продукцию, не отвечающую требованиям технических регламентов, возбуждались дела об административных правонарушениях. Напомним, что данная статья влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.01.19

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