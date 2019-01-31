Магнитогорец продал машину друга, которую взял на ремонт

Южноуралец лишился авто, отдав его на ремонт приятелю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела «Ленинский» полицейского управления Магнитогорска обратился 22-летний горожанин. Молодой человек рассказал, что отдал свой автомобиль знакомому для проведения ремонтных работ, а впоследствии узнал, что машину продали. Причиненный ущерб составил 220 тысяч рублей.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Магнитогорску задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 22-летний магнитогорец, не имеющий постоянного места работы и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Молодому человеку требовались деньги для погашения долга, и он решил продать автомобиль своего знакомого. Южноуралец нашел покупателя, рассказал, что машина после ДТП, а ему срочно нужны деньги. Документы злоумышленник пообещал привезти позже.

Отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции «Ленинский» СУ УМВД России по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество изъято.

Челябинск, Виктор Елисеев

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