В Челябинске вспыхнула автомойка: пожарные подозревают поджог

В Челябинске второй раз за год загорелась автомойка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, серьезный пожар пришлось ликвидировать челябинским огнеборцам поздним вечером 30 января. От очевидцев, начали поступать звонки об открытом горении автомоечного комплекса, расположенного по Копейскому шоссе.

Через несколько минут после сигнала прибывшие к месту сотрудники МЧС приступили к тушению. Работа осложнялась несколькими факторами: позднее обнаружение возгорания позволило пламени перекинуться с подсобного помещение на основное здание автомойки, а сильные порывы ветра ежесекундно увеличивали интенсивность горения. Однако профессиональные действия огнеборцев позволили ликвидировать пожар уже в течение десяти минут, тем самым минимизировать ущерб от ЧП.

На месте пожара работали сотрудники отделения дознания. Наиболее вероятной причиной его возникновения мог быть поджог: помещение, где обнаружен очаг возгорания, не имело электроснабжения, в нем не было легковоспламеняющихся жидкостей и веществ. Именно отсюда за короткий промежуток времени огонь распространился на основное здание комплекса.

Надо отметить, что челябинским пожарным несколько месяцев назад уже приходилось тушить эту автомойку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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