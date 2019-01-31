Виталий Мутко большую часть визита на Южный Урал проведет в Магнитогорске

Вице-премьер РФ Виталий Мутко, прибывающий 1 февраля на Южный Урал, большую часть визита проведет в Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Магнитку Мутко отправится сразу после инспекции объектов, строящихся к саммитам ШОС и БРИКС. В его планах осмотреть дом №164 по улице Карла Маркса, где 31 декабря прогремел взрыв, и встретится с жильцами, отказывающимися переселяться.

Напомним, первоначально планировалось предоставить новые квартиры только уцелевшим жильцам обрушившегося подъезда №7, а также обитателям подъезда №8, признанного аварийным. Губернатор Борис Дубровский даже назвал плясками но костях призывы расселить весь дом.

Однако президент РФ Владимир Путин занял противоположную позицию и проучил предоставить новые жилье всем зарегистрированным в доме №164. И тут выяснилось, что часть магнитогорцев менять месть жительства не собираются: люди не хотят переезжать из центра и хотели бы остаться в своих квартирах, трем более что, по заявлениям чиновников, остальной части дома ничего не угрожает.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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