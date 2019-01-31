Платили натурой? В Челябинской области бизнесмены не торопились получать деньги за выполненную работу

Прокурорская проверка в одном из лесничеств Южного Урала вскрыла незаконную схему.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось с проверки специалистами отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Челябинской области. В ходе нее выяснилось, что ЧОБУ «Брединское лесничество» задолжало местным бизнесменам больше полумиллиона рублей.

Ситуация обыденная: бюджетные учреждения разных уровней регулярно ловят на стойком нежелании рассчитываться за полученные от предпринимателей товары и услуги. То и дело прокуратура выдает предписания государственным и муниципальным предприятиям, организациям и учреждениям, а также администрациям различных уровней рассчитаться с долгами перед бизнес-сообществом. Вот и в данном случае произошло то же самое. «Прокуратурой области в адрес руководителя главного управления лесами Челябинской области внесено представление об устранении нарушений закона, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. – Кроме того, прокуратуре Брединского района с привлечением специалистов Главного контрольного управления Челябинской области поручено провести финансовую проверку деятельности ЧОБУ «Брединское лесничество».

Однако в случае Брединского лесничества настораживало, что предприниматели, вот уже год как не получившие плату за лесозаготовительные работы (санитарные рубки), не торопились требовать возврата долга.

Подробности ситуации правоохранительные органы пока не озвучивают: результаты проверки должны стать известны в феврале. Однако, существует довольно простая (но от этого не менее коррупционная) схема, когда за работу с предпринимателями рассчитываются, закрывая глаза на «невнимательность» тех же бизнесменов, когда под санитарную рубку якобы случайно попадает и товарная древесина, а также на незаконную охоту.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.01.19

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