Потеря паспорта грозит южноуральцу двумя годами колонии

Житель Миасса может отправиться в колонию за нежелание платить госпошлину за восстановление паспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в следственном отделе МО МВД России «Чебаркульский» окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 306 Уголовного Кодекса РФ (заведомо ложный донос).

Из материалов уголовного дела следует, что житель Миасса написал заявление в отдел внутренних дел Чебаркуля о краже паспорта и других документов, а также 5 тысяч 500 рублей. 28-летний южноуралец сообщил, что накануне, когда он возвращался на электропоезде из Чебаркуля в Миасс, у него в тамбуре похитили документы и деньги, порвав при этом рюкзак.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые провели совместно сотрудники уголовного розыска МО МВД и транспортные полицейские, было установлено, что документы заявитель утерял ранее, а рюкзак порвал в 2017 году, работая на стройке», – рассказали в пресс-службе силового ведомства. Причиной, по которой ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Миасса написал ложное заявление о краже, стало нежелание платить госпошлину и штраф за утерю паспорта. Теперь за противоправное деяние мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Материалы уголовного дела направлены в Чебаркульский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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