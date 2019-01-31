Южноуральцев косит свиной грипп: на долю этого штамма приходится подавляющее большинство официально подтвержденных в текущем сезоне случаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Челябинской области оценивается как эпидемия. Только с начала января зарегистрировано более 29 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, показатель составляет 88 заболевших на каждые 10 тысяч населения.

Официально подтверждено 180 случаев гриппа, в 79% заболевание вызвано штаммом АHINl/sw (свиной грипп), отличающимся высокой патогенностью и способностью вызывать наиболее масштабные эпидемии. Заболевание резко начинается и протекает тяжелее, чем обычная респираторная инфекция. Одним из наиболее частых осложнений свиного гриппа при тяжелом течении является вирусная пневмония (воспаление легких). Она может развиться уже к концу 2-3 суток после начала заболевания.

Поэтому медики настойчиво рекомендуют принимать предупредительные меры: чаще гулять и проветривать помещения, не переохлаждаться, есть продукты с высоким содержанием витаминов А и С и ни в коем случае не переносить болезнь на ногах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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