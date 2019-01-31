Туда нельзя: на оживленных магистралях Челябинска запрещают левый поворот

На оживленных магистралях Челябинска запрещают левый поворот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе начали внедрять комплексную схему организации дорожного движения. Первым делом решено запретить левый поворот на нескольких оживленных перекрестках. Таким образом предполагают разгрузить магистрали с наиболее напряженным трафиком. Например, левый поворот уже запретили на пересечении проспекта Победы и улицы Чайковской при движении от Свердловского проспекта, а также на пересечении с улицей Косарева при движении к Свердловскому проспекту. Иными словами, чтобы попасть с проспекта в спальные районы, нужно будет либо свернуть на перекрестках направо, либо проехать прямо, развернуться и только потом отправится в нужном направлении.

Кроме того, запрещается левый поворот на пересечении Копейского шоссе с улицами Трубников и Гранитной в сторону улицы Енисейской.

Плюс ко всему, вводятся дополнительные ограничения движения и в центре Челябинска: улицы Пушкина и Советская от Труда до проспекта Ленина становятся дорогами с односторонним движением.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.01.19

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