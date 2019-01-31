Хорошо живем: население Челябинской области сократилось впервые за восемь лет

На Южном Урале зафиксировано сокращение численности населения. Впервые с 2011 года. Таковы данные предварительной оценки на 1 января 2019 года, проведенной специалистами Челябинскстата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно расчетам статистиков, на 1 января 2019 года на Южном Урале проживали 3 миллиона 475 тысяч 823 человека. Это более чем на 17 тысяч человек меньше, чем год назад (3 миллиона 493 тысяч 36 человек). При этом естественная убыль населения в минувшем году составила лишь 7 тысяч 166 человек (против 4 тысяч 618 человек в 2017 году). Это значит, что более 10 тысяч человек оказались просто потеряны для области в силу ее непривлекательности для переезда.

Что касается южноуральцев, навсегда распрощавшихся с малой родиной, их в 2018 году насчитали порядка 40 тысяч человек. Так, по данным Челябинскстата, только в январе-ноябре минувшего года Южный Урал, переехав в другие регионы России, покинули 38 тысяч 567 человек (и это только те, кто снялся с регистрации, уехавших, сохранив южнуоральскую прописку, никто не считал).

При этом властям Челябинской области не приходится рассчитывать даже на приток мигрантов из бывших советских республик Средней Азии: по данным за январь – ноябрь прошедшего года миграционный прирост составил всего 948 человек (против 3 тысяч 198 человек в 2017 году, хотя и тогда фиксировалось сокращение решивших остаться в регионе мигрантов).

Всего за счет выходцев из стран-членов СНГ население Челябинской области увеличилось на 1 тысячу 202 человека (в 2017 году – 3 тысячи 408 человек). А группу стран, «работающих» на положительную динамику, покинули Белоруссия и Молдавия. Теперь остаются больше, чем уезжают, только граждане Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. При этом незначительный рост отмечается лишь среди выходцев из Армении (в 2017 году – 77 человек, в 2018 – 122) и из Киргизии (в 2017 – 1 человек, в 2018 – 24). Существенно сократилось число решивших перебраться в Челябинскую область из Казахстана (с 2 тысяч 991 до 1 тысячи 809) и Таджикистана (с 528 до 103).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.01.19

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