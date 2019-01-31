В МУП мэрии Златоуста нагрянули силовики

В МУП «Коммунальные сети», принадлежащем администрации Златоуста, прошли обыски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выемку документов в МУП «Коммунальные сети» города Златоуста сегодня, 31 января, проводили сотрудники ГУ МВД по Челябинской области. Силовиков интересовали бумаги, касающиеся долгов муниципального предприятия перед ресурсоснабжающими организациями.

В мэрии предполагают, что расследование касается взаимоотношений «Коммунальных сетей» и компании «НОВАТЭК». Чиновники признают долг перед поставщиком газа, однако ссылаются на неплатежи со стороны управляющих компаний. Ссылаясь на судебные решения, в мэрии говорят, что именно неплатежи УК спровоцировали рост долгов перед поставщиком газа.

Отметим, что Златоуст является одним из лидеров по долгам перед «НОВАТЭКом». Так, на ноябрь 2018 года задолженность Златоуста выросла на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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