Охота за чужими секретами. Гороскоп РИА «Новый День» на февраль 2019

В феврале Солнце сначала будет находиться в знаке Водолея, а 19 февраля перейдёт к Рыбам. Меркурий тоже до 10 февраля останется у Водолея, а затем отправится к Рыбам. Венера в начале месяца будет у Стрельца, а 4 февраля перейдёт к Козерогу. Марс до 14 февраля пребывает в знаке Овна, после чего окажется у Тельца.

Солнце в знаке Водолея способствует совместным действиям людей, помогает устанавливать дружеские связи, налаживать контакты в трудных ситуациях. Это подходящее время для взаимопомощи, а также для саморазвития, усвоения нового, поскольку в людях пробуждается любопытство и интерес ко всему необычному. Подходящий период для коллективного преодоления препятствий. Когда Солнце перейдёт к Рыбам, наступит время действий, которые должны совершаться скрытно, время глубин и подводных течений, реализации тайных желаний. Период способствует успеху при работе в одиночку. Кроме того, Солнце настраивает на внутреннее умиротворение, побуждая углубиться в себя, и навести порядок в своей душе.

Меркурий в Водолее подталкивает к свободному общению ради интереса и приобретения новых знаний, поддерживает дружелюбие, пробуждает в людях любопытство и желание перемен. Меркурий ориентирует людей на организованные совместные действия, особенно, связанные с обменом информацией – такие как планирование, изучение и обсуждение новых перспектив, различные тренинги. Перейдя к Рыбам, он погружается во всё таинственное, скрытое от посторонних глаз, стремится получить доступ к секретам, необычным знаниям, у людей в это время повышается интерес к мистике. В практическом плане, это, однако, не способствует эффективной работе, поскольку отвлекает от насущных проблем.

Венера в Стрельце склонна идеализировать человеческие отношения, придавая им возвышенный характер. Люди в это время часто чересчур оптимистичны. Они предпочитают игнорировать всё, что противоречит их представлениям, зато излишне доверчивы ко всему, что соответствует или усиливает эти представления. Такое настроение не очень подходит для принятия ответственных решений, но в трудной ситуации может помочь сохранить надежду и выстоять. Оказавшись у Козерога, она станет суховатой, прагматичной, строгой и ответственной. Она в это время серьёзна, деловита и те же качества пробуждает у людей. Исполняет обязательства, и от всех требует того же. Ценит специалиста, профессионала и предпочитает личные отношения со специалистом либо начальником.

Марс в Овне лучше всего подходит для решительных действий. Он наполняет людей энергией, духом соперничества, побуждает вкладывать в дело всю свою энергию, все силы, люди становятся нетерпеливыми, несдержанными, они хотят немедленных действий и скорейшего достижения результата. Марс в Тельце помогает людям работать упорно и целенаправленно. В этот период им не до отвлечённых рассуждений: они погружены в выполнение конкретной задачи, подразумевающей конкретный результат. Марс в Тельце приземлён и, потому, максимально эффективен в работе с материальными объектами и утилитарными целями.

Овен

Прогноз на февраль у Овнов-мужчин в целом благоприятный. Сложности ожидаются в первой декаде, когда на Овнов будут отрицательно влиять аспекты Сатурна с Нептуном и Марсом, Солнца с Плутоном и Венеры с Юпитером. Сильней всего их влияние проявится при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами в промежуток 1 – 7 февраля. В это время аспекты Сатурна ослабят интеллектуальные возможности Овнов и создадут проблемы в деловом общении. Вероятны ошибки в расчётах, недоразумения и несогласованность при обсуждении совместных действий с партнёрами, переоценка своих возможностей.

Не рекомендуется в этот период принимать ответственные решения, лучше их перенести на последующее время, когда себя проявит положительный аспект Урана с Меркурием. Он обеспечит раскрытие творческих способностей Овнов, усилит их интуицию и проницательность, будет способствовать возникновению необычных идей, а также создаст условия для поиска новый путей. В этот период возможны неожиданные благоприятные события, удачное стечение обстоятельств. Аспект будет действовать почти до конца месяца и, в общем, предопределит успешную работу в феврале.

В финансовой сфере затруднения ожидаются в промежуток 5 – 7 февраля, под негативным влиянием Венеры с Юпитером. На остальные дни прогноз положительный, причём со второй половины месяца, с 14 февраля, он особенно благоприятен. По всей видимости, это связано с успешным сотрудничеством с местными деловыми партнёрами, которое оценивается так же положительно с 14 февраля. До этой даты трудности возникнут в промежутки 4 – 7 и 11 – 13 февраля. В основной работе затруднения прогнозируются тоже на промежуток 4 – 7 февраля (на остальные дни прогноз положительный).

Ситуация в доме, отношения с близкими до 11 февраля напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, кроме 5 – 7 и 15 – 17 февраля. Материальное положение благополучное.

У Овнов-женщин прогноз тоже преимущественно положительный, и тоже основные сложности ожидаются в первой декаде, 1 – 7 февраля. В этот промежуток не рекомендуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность: негативные аспекты Сатурна с Нептуном и Марсом направят усилия Овном по неверному пути и будут подталкивать к принятию поспешных решений. Овны рискуют совершить серьёзные ошибки и потерпеть существенные убытки. Не рекомендуются самостоятельные решения. Далее ситуация улучшится, а с 12 числа Овны могут значительно продвинуться в работе. В этот период как раз приветствуется личная активность.

В основной профессиональной деятельности большую часть времени дела будут идти хорошо, затруднения могут возникнуть в промежутки 3 – 7 и 23 – 24 февраля (выходные). В обоих случаях негативный Сатурн будет создавать препятствия совместной деятельности с коллегами, и во втором случае соединение Марса с Меркурием будет провоцировать Овнов на конфликт в коллективе. Поэтому Овнам не рекомендуется участвовать в решении спорных вопросов. Также в это время нежелательно начинать новую работу. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется как в основном успешное, хотя значительных прорывов не будет. Некоторые затруднения возникнут 3 – 4 и 23 – 25 февраля.

В первый промежуток ожидается отсутствие доверия между партнёрами, а также влияние некой негативной информации. Момент неблагоприятен для интеллектуальной и деловой активности. Во втором случае аспект Меркурия и Марса указывает на перегруженность в работе и бурную ссору. Ситуация в доме, отношения с близкими до 16 февраля напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный до 24 февраля. Материальное положение благополучное, за исключением 3 – 4 и 23 – 25 февраля.

В первой декаде февраля у Овнов-мужчин в основной работе трудности ожидаются только 4 – 7 февраля. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный на 4 – 7 февраля и положительный на остальные дни. Для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит промежуток 1 – 7 февраля. В сфере финансов сложности ожидаются 5 – 7 февраля.

У Овнов-женщин в основной работе затруднения возникнут 3 – 7 февраля. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов не подходит промежуток 1 – 7 февраля, а при взаимодействии с местными партнёрами – период 3 – 4 февраля.

Во второй декаде у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к финансовой деятельности – он полностью благоприятен. Положительно оценивается и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Для работы с местными партнёрами не подходит промежуток 11 – 13 февраля. Для основной работы прогноз положительный.

У Овнов-женщин полностью благоприятен прогноз по основной работе, взаимодействию с местными деловыми партнёрами, а особенно по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрам и финансовой деятельности.

В третьей декаде у Овнов-мужчин наилучший прогноз по-прежнему относится к финансовой деятельности, и, кроме того, почти также характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Основная профессиональная деятельность и взаимодействие с далёкими партнёрами тоже оценивается как успешное.

У Овнов-женщин в основной работе сложности ожидаются 23 – 24 февраля, а при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами – в промежуток 23 – 25 февраля. Прогноз по финансам и взаимодействию с далёкими партнёрами положительный полностью.

Телец

Прогноз на февраль для Тельцов-мужчин положительный на первые две декады и неблагоприятный на третью декаду месяца. С 20 числа на Тельцов начнёт воздействовать напряжённый аспект Сатурна с Меркурием, который создаст неблагоприятную обстановку для делового общения с окружающими – коллегами и партнёрами – а также ухудшит интеллектуальные возможности Тельцов, из-за чего у них возникнут заметные трудности при любой умственной работе.

Тельцы в этот период будут сталкиваться и с внешними препятствиями – различными непредвиденными обстоятельствами, задержками, нестыковками, трудностями юридического характера и т.п. – и с собственной неспособностью выполнять работу из-за внутренних проблем. На третью декаду гороскоп однозначно рекомендует сократить деловую активность до минимума (а лучше отказаться от неё вообще), не принимать никаких самостоятельных решений и никакой ответственности.

Наилучший период для работы – первая декада, 1 – 8 февраля, когда Тельцы будут находиться под влиянием гармоничных аспектов Юпитера с Меркурием и Сатурном. Они способствуют деловой активности, помогают расширить сферу деловых интересов, позволяют заложить фундамент долговременной успешной работы, улучшить свою профессиональную позицию, продвинуться в карьере. Собственная активность и инициатива Тельцов в этот период окажутся вполне уместны.

Середина февраля также будет благополучной, хотя результаты, судя по гороскопу, окажутся скромней. Таким образом, в основной работе и финансовой сфере благоприятный период продлится до 20 февраля, сотрудничество с местными партнёрами будет успешным до 19 февраля, а прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами положителен почти на весь месяц, за исключением промежутков 13, 17, 23 – 24 и 26 февраля. Ситуация в доме, отношения с близкими до 20 февраля благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный до 23 февраля. Материальное положение благополучное, за исключением 1 – 4 и 16 – 18 февраля.

У Тельцов-женщин третья декада, в отличие от прогноза для мужчин, не выглядит так фатально. Здесь с 21 числа начнёт действовать неблагоприятный аспект Сатурна с Ураном, который повлияет на отношения с местными деловыми партнёрами, включая официальные органы, вышестоящие инстанции и юридические организации. Период характеризуется возникновением различных внешних препятствий, задержек, недоразумений, а также осложнением отношений с окружающими, трудностями в принятии ответственных решений и при попытках расширить сферу деловых интересов.

В это время усилится интеллектуальная активность Тельцов, но она не будет иметь практических возможностей для реализации – можно сказать, Тельцы опередят события и поэтому не встретят взаимопонимания. Бессмысленно в это время пытаться привлечь к работе коллег, и, кроме того, эта ситуация может ухудшить профессиональное положение и негативно повлиять на продвижение в карьере. Однако ко всей остальной работе этот прогноз не относится. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами сложности ожидаются только 23 – 24 февраля (выходные), и они не связаны с действием этого аспекта. Здесь, из-за Солнца с Юпитером, Тельцы преувеличат свои возможности и потерпят неудачу. Лучше в эти дни ничего не начинать. На весь остальной месяц прогноз положительный.

В основной работе небольшие трудности могут возникнуть только 3 – 4 февраля, а на остальной период прогноз позитивный, с постепенным улучшением в течение месяца. Прогноз по финансам практически такой же – не рекомендуется решать финансовые вопросы 3 – 4 февраля, а в остальные дни работа будет идти успешно, с плавным улучшением к концу месяца (наилучший период – третья декада). Ситуация в доме, отношения с близкими, за исключением 23 – 24 февраля, благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, кроме 23 – 24 февраля.

В первой декаде февраля у Тельцов-мужчин полностью положительный прогноз для всей деятельности: основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность характеризуются как успешные.

У Тельцов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, но и взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается положительно, а в основной работе и финансовой сфере незначительный трудности ожидаются только 3 – 4 февраля.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин практически полностью благоприятный прогноз по основной работе (кроме 20 февраля) и сфере финансов. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности возникнут с 19 февраля, а при взаимодействии с далёкими партнёрами небольшие затруднения ожидаются 13 и 17 февраля.

У Тельцов-женщин прогноз по основной работе и сфере финансов полностью положительный. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами некоторые затруднения возникнут 15 – 16 февраля, а при взаимодействии с далёкими партнёрами – 13 и 17 февраля.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами негативный. В финансовой сфере небольшие успехи возможны только 23 и 27 февраля. При взаимодействии с далёкими партнёрами трудности ожидаются 23 – 24 и 26 февраля.

У Тельцов-женщин полностью отрицательный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе и финансовой деятельности положительный. При взаимодействии с далёкими партнёрами затруднения возникнут 23 – 24 февраля.

Близнецы

У Близнецов-мужчин гороскоп на февраль в основном неблагоприятный. В астрологическом фоне наблюдается большое количество напряжённых аспектов ближних планет и, кроме того, весь месяц на Близнецов будет негативно влиять соединение Плутона с Ураном. Близнецы столкнутся с противодействием обстоятельств, вмешательством в их работу крупных внешних факторов – политических, экономических и т.п. – и не смогут реализовать свои планы. Возможно, им придётся потратить время на поиск новых путей для продвижения в делах, внести значительные коррективы в свою жизнь, сменить окружение, деловых контакты, начать работу в новом направлении.

При этом у Близнецов могут проявиться не задействованные ранее способности или они откроют для себя неожиданные перспективы. Поэтому наилучший прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами – но только с 9 февраля. До этого момента активность Близнецов может развиваться в неправильном направлении, либо Близнецы будут строить нереализуемые планы. Но с указанного числа на них начнут влиять сразу два гармоничных аспекта, Юпитера с Венерой и Урана с Сатурном, которые способствуют расширению сферы деловых отношений, осуществлению прогрессивных идей, открытию новых перспектив. Возникнут условия для успешной командировки, дальней поездки, установления новых деловых контактов.

Для всей остальной деятельности прогноз преимущественно отрицательный. В основной работе благоприятные условия возникнут только 22 – 23 февраля, а при взаимодействии с местными партнёрами успех ожидается 6,8, 10, 24 – 25 февраля. Прогноз по финансовой деятельности положительный только на третью декаду, начиная с 20 числа. Ситуация в доме, отношения с близкими до 21 февраля напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение благополучное, кроме 1 – 4 февраля.

У Близнецов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Практически весь месяц под влиянием аспектов Урана Близнецы будут находиться в условиях, благоприятных для расширения деловых контактов, сферы интересов, получения полезной информации, и будут иметь широкие возможности для реализации возникающих идей.

Могут возникнуть обстоятельства, из-за которых события пойдут не так, как представляли Близнецы, но они от этого только выиграют. Возможно успешное взаимодействие с официальными органами, юридическими организациями, вышестоящими инстанциями. Затруднения ожидаются 2 – 3 и 28 февраля. Эти дни не подходят для принятия важных решений и начала нового дела. Прогноз по основной работе преимущественно отрицательный: из-за негативных аспектов Солнца и Марса Близнецы столкнутся с трудностями в общении с коллегами и руководством. Успехи окажутся кратковременными и незначительными.

Наилучший период для работы – третья декада, промежуток 20 – 27 февраля. Сотрудничество с далёкими партнёрами до 14 февраля оценивается как неудачное, а затем прогноз становится положительным. Наибольшие успехи ожидаются 21 – 24 февраля. Для решения финансовых вопросов подходят промежутки 1 – 5 и 22 – 25 февраля. В остальное время деловую активность лучше свести к минимуму.

Во второй половине месяца Близнецам стоит отдать предпочтение личной активности. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 10 февраля отрицательный, а затем благоприятный. Материальное положение благополучное, кроме 3 – 4 и 6 – 8 февраля.

В первой декаде февраля у Близнецов-мужчин прогноз по основной работе и финансовой деятельности отрицательный. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходит только 9 – 10 февраля. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами 1 – 4 февраля характеризуется как неудачное, а на остальные дни прогноз положительный.

У Близнецов-женщин прогноз по основной работе негативный, а по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами – преимущественно негативный. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит период, начиная с 5 февраля. Финансовая деятельность прогнозируется успешной в промежутке 1 – 5 февраля.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин полностью положительно оценивается сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по основной работе, взаимодействию с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности отрицательный.

У Близнецов-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз по сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Основная работа и финансовая деятельность характеризуются негативно.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин положительно характеризуются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и сфера финансов. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами остаётся отрицательным.

У Близнецов-женщин положительно оценивается взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами и основная работа (кроме 28 февраля). Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 22 – 25 февраля.

Рак

У Раков-мужчин февраль для работы в основном неблагоприятен. В соответствие с гороскопом, Ракам рекомендуется сосредоточиться на взаимодействии с местными деловыми партнёрами, поскольку гармоничные аспекты Сатурна и Нептуна с Луной будут способствовать общению с окружающими, усиливая интуицию и дипломатические способности. Период подходит для укрепления связей, гармонизации отношений, а также решения хозяйственных, имущественных вопросов. В начале месяца Раки могут столкнуться со сложностями, особенно, 3 – 5 февраля, когда возникнет скопление напряжённых аспектов Солнца и ближних планет. Но с 6 числа ситуация исправится и далее, до конца месяца будет благополучной. Наиболее успешными окажутся промежутки 15, 19 – 20 и 26 – 27 февраля.

Для выполнения основной работы подходит только третья декада, точней, период, начиная с 19 февраля. До этой даты на Раков будет негативно воздействовать аспект Сатурна с Нептуном, когда неблагоприятные условия перекроют возможности для успешных действий и даже, возможно, приведут к полной изоляции Раков. Это время не подходит для инициативы и самостоятельных действий, положительный прогноз для этого гороскоп даёт только для периода с 19 февраля.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже отрицательный до 19 февраля, и, кроме того, в промежуток 22 – 24 февраля, из-за Марса с Сатурном, попытка Раков ускорить события окажется провальной и ухудшит их положение. Таким образом, в третьей декаде в этом направлении Раки должны действовать с осторожностью и не рассчитывать на значительный результат. Финансовая деятельность в течение месяца будет идти со сложностями, благоприятной ситуация станет только с 25 февраля. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни отрицательный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Раков-женщин положительный в основном прогноз гороскоп даёт для решения финансовых вопросов. Здесь только в промежуток 6 – 9 февраля, из-за напряжённого аспекта Солнца с Плутоном, ожидаются трудности: Раки могут столкнуться с сильными противодействием руководства или непреодолимыми обстоятельствами. Не рекомендуется в это время участвовать в обсуждении острых вопросов, и лучше вообще избегать деловых контактов, связанных с финансовыми проблемами. С 10 февраля положение улучшится и до конца месяца останется благоприятным (но в выходные 16 – 17 февраля не следует принимать важных решений).

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей отрицательный, особенно на первую половину месяца, до 14 февраля. Соединение Сатурна с Нептуном в первой половине месяца создаст значительные сложности в работе, вероятно из-за несовпадения взглядов с окружающими на методы работы. В это время Раки могут быть вовлечены в некие авантюры, мошенничество, что позже негативно отразится на их карьере. Следует проявить осторожность и постараться избежать ловушки, обмана. В целом, в течение всего месяца у Раков не возникнет благоприятных условий для продуктивной работы, поэтому им рекомендуется снизить в этот период деловую активность. Такая же ситуация, судя по гороскопу, сложится в отношениях с местными и далёкими деловыми партнёрами. Вероятно, все три направления деятельности окажутся тесно связаны.

В феврале Ракам не следует проявлять инициативу и принимать за себя ответственность, желательно переждать неблагоприятный период. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни преимущественно отрицательный. Материальное положение благополучное, сложности возможны 6 – 7 февраля.

В первой декаде февраля у Раков-мужчин прогноз по выполнению основной работы, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности отрицательный. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами подходит промежуток с 6 февраля.

У Раков-женщин тоже негативно оценивается основная работа, а также сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 6 – 9 февраля.

Во второй декаде у Раков-мужчин для основной работы и сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами ситуация останется неподходящей до 19 февраля. В сфере финансов успехи возможны 14 и 20 февраля. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами положительный.

У Раков-женщин гороскоп даёт полностью благоприятный прогноз для сферы финансов. В основной работе, а также при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами ожидаются значительные трудности.

В третьей декаде у Раков-мужчин полностью положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и сфера финансов в промежуток 22 – 24 февраля, по прогнозу будет неудачным, а с 25 числа – успешным.

У Раков-женщин сохраняется положительный прогноз для финансовой деятельности, а в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами успехи ожидаются только с 26 февраля.

Лев

У Львов-мужчин в феврале определяющую роль в гороскопе играют негативные аспекты Сатурна с Ураном и Нептуном. В соответствие с этим, в деятельности Львов ожидаются многочисленные препятствия, помехи при осуществлении их планов, особенно, если они будут пытаться внедрить новые методы, технологии, обновить оборудование. Месяц не подходит для проявления инициативы и принятия на себя ответственности: принятие важных решений рекомендуется предоставить руководству или коллективу. Кроме того, необходимо держаться в стороне от авантюр и попыток мошенничества, так как они, по гороскопу, не принесут удачи, а наоборот отразятся на карьере негативно.

Если на этот месяц у Львов есть уже готовый план действий то его лучше ещё раз проверить, так как скорей всего в нём содержатся ошибки, либо Львы обнаружат изменение обстоятельств по ходу работы, из-за чего прежние расчёты окажутся неверными. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на весь месяц негативный, хотя некоторых успехов Львы могут достигнуть 19 – 20, 26 и 28 февраля. Но лучше на это не рассчитывать и сократить свою активность до минимума.

Точно такой же прогноз гороскоп даёт для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами, что указывает на их взаимосвязь. А финансовая деятельность, наоборот, характеризуется преимущественно как успешная. При этом сложности ожидаются 3 – 5, 9 и 27 февраля. Не следует в эти дни принимать важных решений. В целом, месяц можно охарактеризовать как подходящий для планирования, но непригодный для реализации планов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 1 – 7 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 12 февраля преимущественно отрицательный, а на остальные дни – положительный. Материальное положение преимущественно благополучное, но сложности ожидаются 3 – 5 и 9 февраля.

У Львов-женщин астрологическую картину в гороскопе определяют напряжённые аспекты Нептуна с Венерой, Марсом, Сатурном, а также негативное влияние Юпитера. Влияние Нептуна выразится в нереалистичности оценки происходящего, неадекватности представлений о своих возможностях (их недооценке или переоценке) в текущих условиях и, соответственно, в принятии неверных решений. В этот период Львам не следует рисковать, вовлекаться в сомнительные мероприятия, а также бороться за власть, интриговать, принимать участие в обсуждении острых вопросов. Месяц не подходит для самостоятельной, одиночной работы, принятия ответственности, проявления инициативы.

Коллективная деятельность характеризуется как более успешная – за исключением промежутка в первой декаде, до 6 февраля. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами неблагоприятный на весь месяц. Под влиянием Юпитера дела у Львов придут в беспорядок, они столкнутся с невозможностью реализации своих планов, ошибками в расчётах, сложностями в деловом общении с партнёрами из-за невозможности найти общий язык. Период непригоден для обращения в официальные органы, юридические организации, вышестоящие инстанции. Также не рекомендуется в это время отправляться в командировку, дальнюю поездку. Следует отложить заключение важных сделок, долгосрочных контрактов, особенно с далёкими партнёрами, так как в дальнейшем они принесут убытки.

Поскольку прогноз по финансовой деятельности тоже негативный, следует особенно осторожно относиться к расходам и инвестициям, избегать рискованных операций. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 1 – 5 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, кроме промежутка 3 – 5 февраля. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде февраля у Львов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами полностью отрицательной. Финансовая деятельность может оказаться успешной в промежутки 1 – 2, 8, 9 – 10 февраля.

У Львов-женщин прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и сфере финансов отрицательный.

Во второй декаде у Львов-мужчин гороскоп положительно оценивает финансовую деятельность. В основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами успехи возможны только 19 – 20 февраля.

У Львов-женщин сохраняется негативный прогноз по основной работе, взаимодействию с деловыми партнёрами и финансовой деятельности.

В третьей декаде у Львов-мужчин гороскоп даёт положительную оценку для основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами только на 26 и 28 февраля. Финансовая деятельность будет успешной, хотя 27 февраля ожидаются некоторые затруднения.

У Львов-женщин по всем направлениям деятельности прогноз по-прежнему остаётся отрицательным.

Дева

У Дев-мужчин гороскоп на февраль преимущественно благоприятный. Напряжённые аспекты ближних планет будут влиять на них в первой половине месяца, но они кратковременные, не очень сильные, поэтому значительных трудностей в этом месяце не ожидается. Ситуация в основной профессиональной деятельности будет в основном благополучной: небольшие затруднения возможны 7 и 12 – 13 февраля. В обоих случаях Девы столкнутся с негативным влиянием Меркурия. В эти дни не рекомендуется обсуждать деловые вопросы с партнёрами и коллегами, кроме того, могут возникнуть задержки в получении информации, а также эти дни не подходят для деловых визитов. И ещё не желательно заниматься работой в выходные 16 – 17 февраля.

В целом, деятельность у Дев будет идти стабильно успешно, с постепенным улучшением к концу месяца. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами особых сюрпризов не преподнесёт – ни положительных, ни отрицательных. Напряжёнными будут промежутки 7, 9 – 10 и 12 – 13 февраля, и они тоже связаны с активностью Меркурия. В эти дни нежелательно вести переговоры и заключать контракты, всю важную работу лучше перенести на последующие дни. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами неблагоприятны 1, 9 и 14 – 17 февраля. В первый день месяца нельзя предпринимать ничего важного, так как в это время помехи Девам создаст Сатурн. 9 числа Девы будут испытывать неоправданный оптимизм в отношении перспектив, а в последний промежуток, под влиянием Марса, они постараются ускорить течение событий, и этим создадут себе проблемы.

Финансовая сфера характеризуется тоже как благополучная, хотя 1, 9 и 16 – 18 февраля важных решений принимать не рекомендуется. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 1 и 9 – 10 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, кроме 7, 12 и 16 – 17 февраля. Материальное положение преимущественно благополучное, но сложности ожидаются 1, 7, 11 – 13 и 24 – 25 февраля.

У Дев-женщин гороскоп на февраль в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Хотя в гороскопе наблюдается значительное количество напряжённых аспектов, но они в этом месяце окажутся слабыми, краткодействующими и поэтому не доставят значительных хлопот. В основной профессиональной деятельности они будут проявляться регулярно – в промежутки 3, 11, 14 – 16, 20 – 21, 26 – 27 февраля. В эти дни себя проявит негативный Меркурий, в связи с чем, Девам рекомендуется не вести сложных переговоров, а также внимательно относиться к поступающей информации (она может быть неверной). Кроме того, 14 – 16 и 26 – 27 февраля нежелательно начинать новое дело или пытаться ускорить события: из-за Сатурна у Дев ничего не получится, они могут только ухудшить ситуацию. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет происходить без особых трудностей. Только 9 – 12 февраля, из-за скопления напряжённых аспектов ближних планет, нежелательно предпринимать что-либо важное: ситуация может выйти из-под контроля.

Вторая половина месяца больше подходит для работы, чем первая. Также и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами, по гороскопу, окажется намного продуктивней во второй половине, с 15 числа. В первой половине кратковременные затруднения ожидаются 1, 5 и 10 февраля. В эти дни деловую активность лучше снизить. В сфере финансов сложности ожидаются 9 – 10, 12 и 14 февраля, а на периоды до и после этого промежутка прогноз положительный, особенно, на вторую половину месяца.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 1, 10 и 21 – 23 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение до 15 февраля неудовлетворительное, а затем благополучное.

В первой декаде февраля у Дев-мужчин в основной работе затруднения ожидаются 7 февраля. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возможны 7 и 9 – 10 февраля. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается положительно, за исключением 9 февраля. Прогноз по финансам положительный, за исключением 9 февраля.

У Дев-женщин в основной работе небольшие затруднения возможны 3 февраля. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не вполне подходит промежуток 9 – 10 февраля. При работе с далёкими деловыми партнёрами трудности возможны 1, 5, 10 февраля. Прогноз по финансам положительный, за исключением 9 – 10 февраля.

Во второй декаде у Дев-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности возможны 12 – 13 февраля. Для работы с далёкими деловыми партнёрами некоторые трудности ожидаются 14 – 17 февраля, а в финансовой деятельности – в промежуток 16 – 18 февраля.

У Дев-женщин полностью благоприятен прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При работе с местными партнёрами затруднения возможны 11 – 12 февраля, а в основной профессиональной деятельности – в промежутки 11, 14 – 16 и 20 февраля.

В третьей декаде у Дев-мужчин полностью положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, финансовой сфере. При работе с далёкими деловыми партнёрами возможны небольшие шероховатости.

У Дев-женщин благоприятный прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой сфере. В основной работе затруднения возможны 21, 26 – 27 февраля.

Весы

У Весов-мужчин гороскоп на февраль в профессиональном плане в значительной мере неблагоприятный. В астрологическом фоне присутствует соединение Сатурна с Нептуном, которое будет действовать до 23 февраля и негативно повлияет на деятельность Весов, особенно при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Но в основной работе с 1 по 8 февраля большее влияние будет оказывать негативный Меркурий, который понизит интеллектуальные способности Весов и затруднит выполнение сложной работы. Кроме того, до 14 февраля Весы будут ощущать влияние напряжённого аспекта Солнца с Плутоном, который будет создавать неблагоприятные обстоятельства и всячески мешать продвижению в делах. Поэтому всю важную деятельность лучше перенести на вторую половину месяца, поскольку с 15 числа ситуация существенно улучшится.

То же самое относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансовой деятельности: прогноз гороскопа по этим направлениям полностью одинаковый, что указывает на их взаимосвязь. Что касается взаимодействия с далёкими партнёрами, то здесь аспект Сатурна с Нептуном создаст внешние препятствия для работы, и, кроме того, негативный Нептун будет искажать реальную картину происходящего, из-за чего Весы в своих действиях могут допустить ряд фатальных ошибок и потерпеть крах.

Период не подходит для активной работы, расширения сферы сотрудничества, установления новых контактов – но только до 23 числа. С указанной даты ситуация исправится, и Весы получат возможность продолжить свою работу. Ситуация в доме, отношения с близкими до 23 февраля напряжённые, а далее благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение до 23 февраля неудовлетворительное, а затем благополучное.

У Весов-женщин ситуация будет лучше, чем у мужчин, хотя гороскоп и нельзя однозначно назвать положительным. Так, на сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами отрицательно повлияет соединение Сатурна с Нептуном, которое будет действовать с 4 по 24 февраля, и сделает невозможной сколько-нибудь продуктивную деятельность. Наоборот, в этом направлении Весы столкнутся с большими сложностями, ошибками, просчётами, а также с переоценкой деловых отношений и возможностей между партнёрами. Рекомендуется на этот период полностью прекратить сотрудничество, а все важные вопросы перенести на конец месяца, на период с 24 февраля.

В финансовой сфере сложности ожидаются в начале и конце месяца, точней, в промежутки 1 – 4 и 18 – 28 февраля. Судя по гороскопу, пригодной для работы с финансами будет только середина месяца, 7 – 18 февраля. В обоих промежутках Весы столкнутся с воздействием Сатурна, который создаст труднопреодолимые препятствия. Весам придётся приложить значительные усилия для достижения успеха, но скорей всего они у них ничего не получится. Тем более что гороскоп рекомендует в этом месяце не проявлять самостоятельность, инициативу, а вместо этого переключиться на коллективную деятельность.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей почти полностью благоприятный. Здесь только в промежуток 1 – 3 февраля Весы испытают сложности из-за влияния аспекта Сатурна и Урана. В эти дни не рекомендуется начинать новую работу и заниматься обновлением производства, технологических процессов. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами является наилучшим в этом месяце и, по гороскопу, предпочтительней любой другой деятельности: в течение всего месяца ожидаются стабильно высокие результаты.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на промежуток 4 – 23 февраля негативный, а на остальные дни благоприятный. Материальное положение, за исключением промежутка 3 – 7 февраля, благополучное.

В первой декаде февраля у Весов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности отрицательный.

У Весов-женщин полностью положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При выполнении основных профессиональных обязанностей затруднения ожидаются 1 – 3 февраля. То же самое относится к сфере финансов. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 1 – 3 февраля.

Во второй декаде у Весов-мужчин сложности в основной работе и при сотрудничестве с местными партнёрами возникнут 11 – 14 февраля. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 11 – 15 февраля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами негативный.

У Весов-женщин полностью положительно оценивается основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 18 – 20 февраля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Весов-мужчин гороскоп положительно характеризует выполнение основной работы и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 21 – 22 февраля.

У Весов-женщин положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для работы с далёкими партнёрами не подходит 21 – 23 февраля, а прогноз по финансам негативный полностью.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин гороскоп на февраль в профессиональном плане в значительной мере неблагоприятный. В астрологическом фоне определяющую роль будут играть негативные аспекты Урана с Меркурием и Плутона с Нептуном и Ураном. Их влияние проявится как сочетание объективных и субъективных факторов, действующих против Скорпионов. Под влиянием Меркурия умственные способности окажутся ниже нормы, и Скорпионам будет трудно заниматься сложными задачами, и, кроме того, из-за этого возникнут проблемы в деловом общении с коллегами и партнёрами.

Ожидаются сложности в обсуждении и подписании договоров, задержки в получении информации, и её восприятии. Аспекты Плутона указывают на возникновение внешних обстоятельств политического, экономического характера, которые потребуют от Скорпионов изменения привычных способов действия, корректировки планов и поиска новых путей. Это займёт некоторое время, поэтому гороскоп указывает, что для собственной активности Скорпионов подходит только вторая половина месяца, а в первой им следует действовать в коллективе, на втором плане, не проявляя инициативы.

Прогноз по основной работе негативный на весь февраль, как и прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Но взаимодействие с далёкими партнёрами окажется успешным во второй половине месяца, с 15 числа. А прогноз по финансовой деятельности благоприятен на большую часть периода, особенно на первую половину. Исключением являются входные 16 – 17 февраля, в эти дни следует отстраниться от всех финансовых вопросов, не участвовать в обсуждении и принятии решений.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 22 – 24 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение до 15 февраля благополучное, а затем неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин февраль будет неудачным в профессиональном плане. В астрологическом фоне значительное влияние будут иметь негативные аспекты Плутона с Нептуном и Ураном, а также многочисленные, хотя и краткодействующие, аспекты ближних планет, особенно Марса. В соответствие с этим, Скорпионы окажутся под влиянием внешних факторов, политического и экономического характера, которые будут создавать препятствия для реализации их планов и возможностей, что будет вызывать у Скорпионов эмоциональную реакцию и желание решить проблемы повышенной активностью. Однако, как показывает гороскоп, личная инициатива, самостоятельная деятельность не приведут к нужному результату в первой половине месяца – они сыграют положительную роль только с 16 числа. Поэтому в первой половине февраля рекомендуется работать коллективно, не принимая на себя ответственность. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей подтверждает это: до 16 февраля он отрицательный, а затем благоприятный.

Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет осложнено в первой декаде аспектами Меркурия, Солнца и Марса – у Скорпионов будут возникать трудности в деловом общении, возможен конфликт, взаимное непонимание. Поэтому решения важных вопросов лучше отложить на период после 10 февраля. Взаимодействие с далёкими партнёрами, по гороскопу, будет успешным только в промежуток 19 – 26 февраля, а для решения финансовых вопросов подходит только конец месяца, период 23 – 28 февраля.

Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутков 1 и 3 – 4 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный, за исключением 1 – 4 и 24 – 28 февраля. Материальное положение неустойчивое, в основном неудовлетворительное, ситуация улучшится с 21 февраля.

В первой декаде февраля у Скорпионов-мужчин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности. Основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуется негативно.

У Скорпионов-женщин прогноз по основной работе, взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой сфере отрицательный.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами остаётся отрицательным. Для работы с далёкими деловыми партнёрами не подходит начало декады, 11 – 13 февраля. Прогноз по финансовой деятельности положительный, за исключением выходных 16 – 17 февраля.

У Скорпионов-женщин позитивно характеризуется сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для выполнения основной работы подходит только промежуток 16 – 20 февраля. Прогноз по сфере финансов и работе с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин положительно оцениваются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами остаётся отрицательным.

У Скорпионов-женщин основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами будут успешными. В финансовой сфере некоторые затруднения возможны 22 – 23 февраля, а при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами – 28 февраля.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин в гороскопе на февраль присутствует соединение Плутона с Сатурном, которое указывает на определённые сложности в текущем положении и в связи с этим – на напряжённый период в жизни. По гороскопу, от Стрельцов потребуются большие, чем обычно, усилия, концентрация воли, самостоятельность. Коллективная деятельность в этом месяце окажется неудачной, всё будет зависеть от личной инициативы, предприимчивости Стрельцов. Возможно, они получат новое назначение, связанное с необходимостью решить некую трудную задачу, и до третьей декады им будет достаточно тяжело (но они сумеют её выполнить).

Гороскоп указывает, что трудности возникнут при работе с далёкими деловыми партнёрами и решении финансовых вопросов, и этот период продлится до 20 – 22 февраля. При этом в начале месяца Стрельцы будут в затруднении, но постепенно дела будут идти всё лучше, а в третьей декаде их эффективность достигнет максимума. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный. Только в промежуток 3 – 4 февраля следует отказаться от решения сложных интеллектуальных задач и перенести работу на последующие дни. Наилучший период для работы начнётся с 18 февраля. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами практически такой же.

С 18 числа начнёт действовать благоприятный аспект Юпитера с Меркурием, который усилит интеллектуальные способности Стрельцов, активизирует их внутренние силы и создаст условия для расширения сферы деловых интересов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но небольшие затруднения возможны 12 и 21 – 22 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный только на первую декаду, до 11 февраля. Материальное положение благополучное, за исключением 3 – 4 и 27 – 28 февраля.

У Стрельцов-женщин прогноз на февраль в профессиональном плане преимущественно положительный. Хотя количество гармоничных аспектов в астрологическом фоне невелико, напряжённых аспектов ещё меньше, и они в основном будут действовать в первую декаду, поэтому баланс смещён в благоприятную для Стрельцов сторону. В основной работе некоторые трудности возникнут в промежуток 3 – 7 февраля. Это связано в первую очередь с действием напряжённого аспекта Марса с Сатурном. Стрельцы будут стремиться преодолеть препятствия, созданные Сатурном, но результат их усилий вызовет у них разочарование. Также в это время возможен конфликт с коллегами из-за слишком бурной активности Стрельцов. Рекомендуется не спешить и перенести важную работу на последующие дни. В остальное время работа будет идти успешно, с улучшением в конце месяца.

Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже будет развиваться благополучно, но 3 – 4 февраля никакие действия не рекомендуются: Стрельцы захотят достичь результата слишком быстро, когда необходимые условия ещё не сформировались. Следует учитывать мнение коллег и партнёров.

Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности практически одинаковый. Неблагоприятные условия возникнут в промежуток 1 – 3 февраля из-за того, что Стрельцы слишком оптимистично оценят ситуацию и проявят легкомыслие. Впоследствии это приведёт к убытку. Кроме того, 17 – 18 февраля не следует принимать никаких финансовых решений, улаживать финансовые вопросы, совершать деловые визиты. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутков 1 – 3 и 27 – 28 февраля. Материальное положение благополучное, за исключением 3 – 4 февраля.

В первой декаде февраля у Стрельцов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный, за исключением промежутка 3 – 4 февраля. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность оцениваются негативно, кроме 10 февраля.

У Стрельцов-женщин прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности положительный, за исключением 1 – 3 февраля. В основной работе трудности ожидаются 3 – 7 февраля, а при взаимодействии с местными деловыми партнёрами – в промежуток 3 – 4 февраля.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин сохраняется положительный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность по-прежнему оцениваются негативно.

У Стрельцов-женщин основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность характеризуются как успешные, но для работы с финансами не подходит промежуток 17 – 18 февраля.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин снова положительно характеризуются основная деятельность и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Кроме того, прогноз по финансам тоже благоприятный, а при работе с далёкими деловыми партнёрами некоторые затруднения могут возникнуть только 28 февраля.

У Стрельцов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности полностью положительный.

Козерог

Гороскоп на февраль у Козерогов-мужчин в профессиональном плане в целом благоприятный. Некоторые сложности возникнут в первой декаде, когда на них будут негативно влиять аспекты Сатурна с Нептуном и Марса с Сатурном и Луной. Однако определяющую роль в астрологическом фоне сыграют гармоничные аспекты ближних планет, особенно Меркурия. В основной профессиональной деятельности затруднения ожидаются 3 – 4 февраля, из-за Сатурна с Нептуном. На этот период гороскоп рекомендует не принимать самостоятельных решений, оставив это коллективу или руководству. Сами Козероги в этот момент будут испытывать трудности с интеллектуальной работой, и могут совершить крупную ошибку. Также в это время они могут быть вовлечены в некую авантюру, о чём потом пожалеют. Всю важную активность лучше перенести на другие дни, тем более что прогноз на весь остальной месяц по этому направлению положительный.

При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами трудности возникнут тоже 3 – 4 февраля, что указывает на связь с основной работой. Следует более критично оценить деловые отношения с партнёрами, чтобы не переоценить свои и их возможности. На остальное время прогноз положительный. Наибольшие успехи ожидаются 6 – 8 и 13 – 15 февраля. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов не подходит начало месяца, промежуток 1 – 4 февраля. Здесь тоже на работу негативно повлияет Сатурн.

Не следует в эти дни начинать новую работу, отправляться в командировку, подписывать финансовые документы и договоры. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутков 3 – 6 и 24 – 25 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 16 февраля положительный, а затем до конца месяца негативный. Материальное положение в целом благополучное, но 3 – 4 и 19 – 21 февраля возможны трудности.

У Козерогов-женщин прогноз преимущественно положительный, но в начале и в конце месяца возникнут определенные трудности. В первой декаде, в промежуток 1 – 7 февраля, на Козерогов будет воздействовать соединение Сатурна с Нептуном, которое повлияет на сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовую деятельность. В это время у Козерогов ухудшатся интеллектуальные способности, и они могут допустить значительные просчёты в своей работе. Кроме того, под влиянием Нептуна они могут поддаться соблазну быстрого достижения цели или получения значительной выгоды в будущем, что впоследствии станет причиной серьёзных неприятностей. Козероги могут быть вовлечены в авантюру с неблагоприятным исходом. Лучше отказаться от появившихся возможностей, вероятно даже, в этот момент не следует делать вообще ничего. Кроме того, 10 – 11 февраля, под влиянием напряжённого аспекта Марса Козероги могут попытаться предпринять некие действия, чтобы ускорить работу, но в результате получат лишь ухудшение ситуации. Поэтому рекомендуется не поддаваться эмоциям и дождаться более подходящего времени, тем более что прогноз на остальные дни февраля положительный.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятен на весь месяц. Наиболее результативной окажется его середина, период 11 – 22 февраля. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит первая половина месяца, до 17 февраля. Затем негативный аспект Сатурна создаст значительные препятствия в работе, которые приведут к убыткам. До конца месяца в этом направлении лучше ничего не предпринимать.

Ситуация в доме, отношения с близкими до 17 февраля благополучные, а затем напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением промежутка 6 – 8 февраля. Материальное положение благополучное, но 3 –4 февраля возможны трудности.

В первой декаде февраля у Козерогов-мужчин в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возникнут 3 – 4 февраля. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами и финансовой деятельности до 5 февраля отрицательный, а затем благоприятный.

У Козерогов-женщин положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 8 – 10 февраля, а для работы с далёкими деловыми партнёрами – только 8 февраля.

Во второй декаде у Козерогов-мужчин основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность характеризуются как успешные.

У Козерогов-женщин для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 11 – 16 февраля. Прогноз по основной работе, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами (кроме 11 февраля), финансовой деятельности положительный.

В третьей декаде у Козерогов-мужчин вся деятельность по-прежнему оценивается положительно: прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовой деятельности благоприятный.

У Козерогов-женщин отрицательный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами, финансовая деятельность и выполнение основной работы оцениваются положительно.

Водолей

В феврале гороскоп у Водолеев-мужчин в профессиональном плане благоприятный. Астрологический фон состоит преимущественно из гармоничных аспектов, и ведущая роль принадлежит аспектам Урана с Марсом и Луной, а также аспекту Сатурна с Плутоном. Напряжённые аспекты Марса и Венеры кратковременно повлияют на ситуацию в первой и третьей декадах. В целом, в феврале у Водолеев наступит длительный период интеллектуальной, творческой, деловой активности, когда они сумеют продвинуться в работе, успешно обновить свою деятельность, осуществить свои планы, идеи. Период подходит для расширения сферы деловых интересов, установления новых деловых контактов, замены оборудования, смены технологий, проведения исследований, экспериментов. Также в этот период повышена вероятность благоприятного стечения обстоятельств, неожиданной удачи.

В основной работе некоторые сложности ожидаются в промежуток 3 – 6 февраля. Под влиянием напряжённого аспекта Марса с Венерой возможен конфликт Водолеев с кем-то из коллег. Также это неподходящее время для обращения к руководству. Возможны небольшие убытки, мелкие потери. На остальной период прогноз положительный. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения возможны 3 – 4 февраля. Здесь тоже повлияют Венера с Марсом, но причина может быть в несоответствии интересов и целей у Водолеев и у партнёров. При работе с далёкими деловыми партнёрами осторожность следует проявить 5 – 6 февраля – лучше в эти дни не проводить никаких сделок.

Прогноз по финансам на весь месяц положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, за исключением промежутков 3 – 5 и 25 – 28 февраля.

У Водолеев-женщин в гороскопе присутствует негативный аспект Плутона с Венерой, который повлияет на способность Водолеев к работе и, вероятно, на отношения в коллективе (либо это могут быть люди, не имеющие прямой связи с работой, но влияющие на неё). Также аспект указывает на возникновение неких объективных обстоятельств мешающих выполнению профессиональных обязанностей. Это могут быть, например, политические или экономические события. Аспект будет действовать с начала месяца по 20 февраля и отрицательно повлияет на основную деятельность Водолеев. Поскольку деловые способности в это время окажутся снижены, решение важных вопросов будет лучше перенести на третью декаду. Также в неблагоприятный период не следует начинать новое дело.

В течение первой декады желательно, чтобы Водолеи не предпринимали ничего самостоятельно, а вместо этого оценили возникшую ситуацию и обдумали свои действия. Гороскоп указывает, что благоприятное время для инициативы начнётся со второй декады февраля. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами, наоборот, первая и вторая декады окажутся плодотворными, а в третьей возникнут проблемы. С 24 февраля не рекомендуется делать что-либо серьёзное в этом направлении: высок риск допустить крупную ошибку. Оптимизм в это время не оправдается.

Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность в целом окажутся успешными, но в первой декаде, 1 и 4 – 5 февраля, могут возникнуть небольшие затруднения. В эти дни рекомендуется не принимать решений. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные до 24 февраля – последние дни месяца окажутся напряжёнными. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение до 21 февраля неудовлетворительное, а в последнюю декаду благополучное.

В первой декаде февраля у Водолеев-мужчин в основной работе трудности ожидаются 3 – 6 февраля. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный, за исключением 3 – 4 февраля. При работе с далёкими деловыми партнёрами некоторые затруднения возможны 5 – 6 февраля. Прогноз по финансам полностью положительный.

У Водолеев-женщин гороскоп даёт отрицательный прогноз по основной работе и положительный по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При работе с далёкими партнёрами затруднения ожидаются 1 и 4 – 5 февраля, а в сфере финансов – в промежуток 4 – 5 февраля.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин прогноз по основной деятельности, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами, решению финансовых вопросов полностью положительный.

У Водолеев-женщин негативно оценивается основная работа. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие трудности возможны 15 – 16 февраля. Прогноз по финансам и взаимодействию с далёкими партнёрами полностью положительный.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит конец месяца, промежуток 25 – 28 февраля. Прогноз по основной деятельности, сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, финансовой сфере благоприятный.

У Водолеев-женщин тоже положительно оценивается основная работа, сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. Для работы с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 21 – 22 февраля.

Рыбы

В феврале у Рыб-мужчин гороскоп в профессиональном плане в целом благоприятный, но ожидаются сложности при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. В период по 20 число на Рыб будет негативно воздействовать аспект Сатурна с Нептуном, который создаст препятствия расширению сферы деловых интересов, вызовет проблемы при сотрудничестве с партнёрами и, возможно, приведёт к потере ориентиров в работе, переоценке своих возможностей, а в результате – к просчётам и ошибкам. Также в это время Рыбы могут быть вовлечены в авантюру, которая закончится для них неблагоприятно. Рекомендуется до начала третьей декады никакой деятельности в этом направлении не вести. Также на весь период действия указанного аспекта, судя по гороскопу, следует отказаться от инициативы и самостоятельных действий. Лучше работать в коллективе, оставаясь на втором плане.

Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей положительный. Здесь только в промежуток 6 – 7 февраля, из-за Венеры, могут возникнуть осложнения в общении с коллегами. Рыбам следует проявить сдержанность. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 3 – 6 и 9 – 10 февраля. В первом случае проблемы создаст опять Венера, а во втором – Сатурн. Если в работе возникнут серьёзные препятствия, не рекомендуется пытаться их преодолеть в эти дни: дело может закончиться поломками, травмами, убытками.

В финансовой сфере осложнения ожидаются в эти же дни, скорей всего по этим же причинам. На остальные дни прогноз положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме промежутка 6 – 7 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение благополучное, но 3 – 6 и 9 – 10 могут возникнуть проблемы.

У Рыб-женщин прогноз на февраль скорей неблагоприятный – во всяком случае, напряжённые аспекты занимают в астрологическом фоне значительное место. В основной деятельности сложности возникнут в первой декаде: под воздействием Нептуна с Марсом Рыбы, вероятно, будут активно пытаться достичь неких иллюзорных целей в ущерб настоящему положению дел. Возможно, они предпримут попытку окольным путём обойти некое препятствие, которое не удаётся преодолеть обычным образом. Кроме того, они могут находиться под влиянием коллектива, идущего неверным путём. Поэтому лучше в эту декаду ограничить свою активность до минимума.

Начиная с 11 февраля, препятствие исчезнет или будет преодолено, и ситуация нормализуется: дальше до конца месяца прогноз по основной деятельности положительный. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами положение тоже будет сложным. Здесь в период 3 – 22 февраля на Рыб будет негативно влиять аспект Сатурна с Нептуном. Он так же будет направлять Рыб неверным путём, предлагая иллюзорно лёгкий путь достижения цели. Если они поддадутся, то это приведёт к совершению крупных ошибок и серьёзным проблемам в дальнейшем. Лучше дождаться окончания трудного периода и уже затем предпринимать нужные действия.

Взаимодействие с местными деловыми партнёрами будет в целом благополучным, хотя с небольшими затруднениями Рыбам всё же придётся столкнуться, как минимум, 3 – 4 и 15 – 16 февраля. Для решения финансовых вопросов не подходит первая декада. Кроме того, 18 – 19 февраля, из-за Марса с Сатурном, Рыбы могут поспешить с решением и получить в результате убыток. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые, хотя и незначительно. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение неустойчивое, но скорей положительное.

В первой декаде февраля у Рыб-мужчин затруднения в основной работе ожидаются в промежуток 6 – 7 февраля. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и в финансовой сфере сложности возникнут в промежутки 3 – 6 и 9 – 10 февраля. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами негативный.

У Рыб-женщин отрицательный прогноз по основной работе и финансовой деятельности. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 3 – 4 февраля, а для работы с далёкими – вся декада, кроме 1 – 2 февраля.

Во второй декаде у Рыб-мужчин полностью положительный прогноз по основной деятельности, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами негативный.

У Рыб-женщин положительно оценивается основная работа. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие затруднения возможны 12 – 13 февраля. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 18 – 19 февраля.

В третьей декаде у Рыб-мужчин прогноз по основной деятельности, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов благоприятный.

У Рыб-женщин положительно оцениваются основная работа, сотрудничество с местными деловыми партнёрами и сфера финансов. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 21 – 22 февраля.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 01.02.19

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