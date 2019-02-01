В школах Челябинской области началась приемная кампания. Под контролем прокуратуры

Стартовала кампания по записи первоклашек в школы Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, сегодня, 1 февраля, в Челябинской области начался приём заявлений в первые классы на 2019-2020 учебный год.

Приём заявлений будет осуществляться через информационную систему «Образование Челябинской области» (https://edu-74.ru/) в разделе «Регистрация заявлений». Следует обратить внимание, что подача заявления возможна только для пользователей, зарегистрированных на Портале Госуслуг.

С 1 февраля по 30 июня 2019 года будет осуществляться прием заявлений в первые классы на зачисление детей, проживающих на закрепленной за каждой школой территории. Информацию о закреплении территории школы можно узнать на информационных стендах и официальном сайте организации, а также в органе местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.

С 1 июля по 5 сентября 2019 года можно подавать заявление в школу вне зависимости от места проживания.

Заявление подается одним из родителей в электронном виде. Система автоматически присваивает ему номер, по которому можно отслеживать движение документов, фиксируются дата и точное время подачи.

Далее заявление автоматически направляется в школу, где его обрабатывают сотрудники. После регистрации заявления родителям необходимо обратиться в конкретную общеобразовательную организацию для предоставления документов.

Сроки обращения определяются каждой общеобразовательной организацией самостоятельно и размещаются на ее информационных стендах и официальном сайте.

Состояние заявления можно проверить в разделе «Поиск заявления» в информационной системе «Образование Челябинской области». Для этого необходимо ввести номер заявления или указать данные документа ребёнка.

Между тем, прокуратура Челябинской области заявила о начале работы «горячей линии» по проблемам принудительного сбора денежных средств с родителей обучающихся.

«В целях пресечения поборов в образовательных организациях в прокуратуре области организована «горячая линия» и прием граждан, – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой надзорного ведомства. – В случае нарушения прав на бесплатность образования родители и законные представители несовершеннолетних могут обратиться в прокуратуру области в рабочее время с 9:00 до 18:00 по телефонам: (8351) 239-21-07, 239-21-75. Поступившая на указанные телефоны «горячей линии» информация будет проверена, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Кроме того, о поборах в школе южноуральцы могут направить сообщить через интернет-приемную, размещенную на официальном сайте прокуратуры области.

«В обращении, помимо обязательных реквизитов, необходимо указать наименование образовательной организации, в которой осуществляется принудительный сбор денежных средств, кем осуществляются поборы, контактный телефон заявителя», – уточняют в прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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