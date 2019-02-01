Магнитка празднует день рождения

Одному из крупнейших металлургических предприятий России и мира исполнилось 87 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», днем рождения будущего флагмана отечественной металлургической отрасли является 1 февраля 1932 года, когда на первой домне Магнитки был получен первый чугун. Через год к доменному производству добавилось мартеновское – Магнитка начала выплавлять сталь. А в августе 1934 года вступил в строй первый в Магнитогорске сортовой прокатный стан «500». С пуском этого объекта Магнитогорский металлургический комбинат стал крупным поставщиком сортового проката и превратился в предприятие с законченным металлургическим циклом.

В годы Великой Отечественной войны ММК стал настоящим броневым щитом Родины. В кратчайшие сроки на комбинате было налажено производство броневой стали и броневого листа. Магнитка стала мощнейшим индустриальным центром, противостоявшим металлургической промышленности нацистской Германии. И вклад комбината в победу переоценить практически невозможно – каждый третий снаряд и броня каждого второго танка в годы войны были сделаны из магнитогорской стали.

В послевоенное время ММК переключился на решение мирных задач. Стране, возрождавшейся из пепла великой войны, требовалось все больше металла. Строились новые заводы и города, возводились плотины гигантских ГЭС, распахивались целинные земли. И везде, в тракторах и комбайнах, работавших на целине, в станках и машинах новых заводов, в металлоконструкциях электростанций и нефтяных вышках сибирских месторождений был металл Магнитки.

Сегодня ПАО «ММК» относится к числу крупнейших металлургических комплексов России и мира. В 2018 году на комбинате было выплавлено около 12,7 миллиона тонн стали и выпущено более 11,4 миллиона тонн товарной металлопродукции. А всего за всю 87-летнюю историю предприятия на ММК было выплавлено свыше 800 миллионов тонн стали – рекордный результат для российской металлургической отрасли.

Магнитогорский металлургический комбинат является региональным и отраслевым лидером по объему инвестиций в капитальное строительство и техническое перевооружение. Капитальные вложения ПАО «ММК» в беспрецедентную по масштабам инвестиционную программу на протяжении последнего десятилетия составили почти 7,5 миллиардов долларов.

Среди крупнейших инвестиционных проектов, реализованных в этот период, можно назвать реконструкцию сортового производства и модернизацию сталеплавильного передела, строительство уникального комплекса стана 5000 горячей прокатки, ввод в строй нового комплекса внепечной обработки стали в кислородно-конвертерном цехе. С пуском этого комплекса ПАО «ММК» получило возможность расширить марочный сортамент производимой стали.

Введен в эксплуатацию комплекс стана 2000 холодной прокатки, предназначенный для выпуска высококачественного листа для российских и зарубежных автопроизводителей, производителей бытовой техники, а также для строительной индустрии. Этот крупнейший инвестиционный проект имеет большое значение не только для ММК, но и для российской металлургической отрасли.

Кроме того, были построены высокопроизводительные современные агрегаты по выпуску оцинкованного проката и металлопроката с полимерным покрытием. Продолжается реконструкция стана 2500 в листопрокатном цехе №4. Среди значимых объектов, введенных в эксплуатацию за пределами магнитогорской площадки, можно назвать пуск производственного комплекса ММК-Metalurji в Турецкой Республике.

В ПАО «ММК» разработана и реализуется долгосрочная Экологическая программа, которая охватывает все производственные процессы и основана на применении лучших доступных природоохранных технологий. Эта программа позволяет снизить существующий уровень воздействия на окружающую среду и обеспечить экологическую безопасность технологических процессов. В рамках экологической программы до 2025 года планируется направить на природоохранные цели свыше 38 миллиардов рублей. Предполагается снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы города до уровня пять единиц (низкий уровень загрязнения атмосферы), что соответствует понятию «Чистый город». Инвестиционная программа Статегии-2025 предусматривает строительство новой аглофабрики №5, ввод в строй которой запланирован на 2019 год, а также новой доменной печи и коксовой батареи, что позволит вывести из эксплуатации ряд устаревших и физически изношенных агрегатов и значительно улучшит экологическую ситуацию в Магнитогорске.

Нельзя не отметить и социальную значимость ПАО «ММК», которое является бюджетообразующим и системообразующим для города Магнитогорска и Челябинской области. Налоговые отчисления ММК и предприятий Группы в консолидированный бюджет области вносят существенный вклад в обеспечение социально-экономической стабильности в регионе.

В 2017 году ПАО «ММК» стало лучшим российским работодателем по версии журнала Forbes. Магнитогорский металлургический комбинат стал одной из четырех российских компаний, вошедших в топ-500 рейтинга World's Best Employers.

Ежегодные расходы Группы ПАО «ММК» на благотворительность и реализацию социальных программ превышают 2 миллиарда рублей. Среди основных направлений социальной деятельности ПАО «ММК» программы социальной поддержки работников, пенсионеров предприятия и бюджетной сферы Магнитогорска, программы помощи образовательным и спортивным учреждениям, учреждениям культуры и здравоохранения; поддержки материнства и стимулирования рождаемости. Группа ММК предоставляет своим работникам широкие возможности для активного отдыха и досуга, инвестируя в развитие собственной сети спортивных и культурных объектов, доступных как для работников предприятия, так и для жителей Магнитогорска и прилегающих территорий.

Стабильно развивающееся производство ПАО «ММК» позволяет осваивать новые технологии, создавая конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, тем самым, давая возможность не только Магнитогорску, но и Челябинской области идти вперед, развиваться, укреплять социально-экономическое партнёрство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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