Грабитель почтальонов из Челябинска отправится в колонию

Житель Челябинска осужден за нападение в подъездах на женщин-почтальонов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Челябинска признал 33-летнего местного жителя виновным в совершении грабежа с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, в крупном размере, а также покушении на открытое хищение имущества, с применением насилия.

В суде установлено, что утром 12 июля прошлого года мужчина в маске напал в подъезде одного из домов по улице Барбюса на сотрудницу почты. Подойдя сзади к женщине, разносившей пенсии, он надавил коленом на спину почтальона, обыскал ее и скрылся, вытащив из ее сумки 373 тысячи рублей.

15 ноября он решил еще раз поживиться за счет Почты России. Однако в этот день его преследовали неудачи. Во-первых, у почтальона, на которую грабитель напал в подъезде дома по улице Дзержинского, в сумке оказался всего 131 рубль. Во-вторых, на крики женщины обратил внимание прохожий, который и скрутил преступника, передав того полиции.

«Следует отметить, что к совершению каждого преступления челябинец тщательно готовился, заранее отслеживал маршрут конкретных сотрудников почты, которые разносили денежные средства для пенсионеров, изготовил из ткани маски, сделав прорези для глаз, для того, чтобы потерпевшие не смогли опознать его», – рассказали в прокуратуре.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. В итоге суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима.

Иск представителя Почты России о взыскании суммы причиненного ущерба в размере 373 тысяч рублей удовлетворен судом в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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