В мэрии Чебаркуля проводятся обыски

В мэрии Чебаркуля проводятся оперативно-розыскные работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обыски начались сегодн6я с самого утра. Одновременно сотрудники СК РФ пришли в МУП «Теплоком» и в ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения».

Предположительно, выемка документов ведется в рамках уголовного дела о выводе сетей водоснабжения и канализации из муниципальной собственности в частные компании, близкие к руководству города.

Челябинск, Павел Зварзин

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