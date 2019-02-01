В мэрии Чебаркуля проводятся обыски

В мэрии Чебаркуля проводятся оперативно-розыскные работы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», обыски начались сегодн6я с самого утра. Одновременно сотрудники СК РФ пришли в МУП «Теплоком» и в ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения».
Предположительно, выемка документов ведется в рамках уголовного дела о выводе сетей водоснабжения и канализации из муниципальной собственности в частные компании, близкие к руководству города.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 01.02.19
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